Σερβία: Αύριο οι πιο κρίσιμες εκλογές της σύγχρονης ιστορίας - Φοιτητές και Βούτσιτς σε μάχη

Snapshot Οι εκλογές της 25ης Οκτωβρίου στη Σερβία χαρακτηρίζονται ως οι πιο κρίσιμες της σύγχρονης ιστορίας της χώρας και θα καθορίσουν το μέλλον του κυβερνώντος κόμματος SNS και του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Το φοιτητικό κίνημα, μέσω της «Φοιτητικής Λίστας», έχει αναδειχθεί σε βασικό αντίπαλο του Βούτσιτς, κινητοποιώντας ευρύτερη κοινωνική υποστήριξη μετά τη τραγωδία στο Νόβι Σαντ.

Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν μια εξαιρετικά στενή μάχη με διαφορά μικρότερη των δύο ποσοστιαίων μονάδων, αυξάνοντας τον κίνδυνο αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων και κοινωνικών ταραχών.

Το κυβερνών κόμμα κατηγορεί τους φοιτητές ως ξένους πράκτορες, ενώ οι φοιτητές καταγγέλλουν εκβιασμούς, εξαγορές ψήφων και τρομοκράτηση πολιτών, δημιουργώντας εκρηκτικό πολιτικό κλίμα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμοί παρακολουθούν στενά τις εκλογές, ζητώντας σεβασμό των δημοκρατικών διαδικασιών και θεσμών. Snapshot powered by AI

Στις κάλπες οδηγούνται οι Σέρβοι πολίτες την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, μετά από δύο χρόνια γεμάτα αναταραχές και μαζικές διαδηλώσεις των πολιτών κατά της διαφθοράς, μετά την τραγωδία με 16 νεκρούς στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ.

Οι εκλογές αυτές θεωρούνται οι πιο κρίσιμες στην ιστορία της χώρας, καθώς αναμένεται να καθορίσουν το μέλλον του SNS (Ενωμένη Σερβία), του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, το οποίο κυβερνά επί 14 χρόνια τη χώρα.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, το αποτέλεσμα των εκλογών είναι πολύ λιγότερο προβλέψιμο, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, καθώς το φοιτητικό κίνημα έχει αναδιαμορφώσει το τοπίο της αντιπολίτευσης και έχει κινητοποιήσει υποστηρικτές πολύ πέρα από τα καθιερωμένα κόμματα.

Ο βασικός αντίπαλος του Βούτσιτς δεν είναι πλέον η παραδοσιακή, κατακερματισμένη αντιπολίτευση, αλλά η «Φοιτητική Λίστα». Πρόκειται για ένα μαζικό φοιτητικό κίνημα που κατάφερε να συσπειρώσει μεγάλο μέρος της κοινωνίας, πρωτοστατώντας τα τελευταία δύο χρόνια στις κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας.

Η φοιτητική επιρροή

Μετά την τραγωδία στο Νόβι Σαντ, τον Νοέμβριο του 2024, όπου κατέρρευσε το στέγαστρο του πρόσφατα ανακαινισμένου σιδηροδρομικού σταθμού, σκοτώνοντας 16 ανθρώπους, οι νέοι κατέκλυσαν μαζικά τους δρόμους της χώρας απαιτώντας αλλαγές και μέτρα για τη διαφθορά.

Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα δοθεί μάχη «στήθος με στήθος», με τη διαφορά να είναι οριακή και να μην ξεπερνά τις δύο ποσοστιαίες μονάδες. Το ενδεχόμενο μιας τόσο μικρής διαφοράς προκαλεί έντονη ανησυχία στους αναλυτές, καθώς το αποτέλεσμα ενδέχεται να αμφισβητηθεί, πυροδοτώντας ταραχές την επόμενη ημέρα.

Οι εκλογές διεξάγονται σε κλίμα βαθιάς πολιτικής και κοινωνικής πόλωσης. Ο στιγματισμός των φοιτητών από το κυβερνών κόμμα του Βούτσιτς ως «ξένων πρακτόρων, οι οποίοι με τη βοήθεια και την οικονομική υποστήριξη μυστικών υπηρεσιών από το εξωτερικό επιδιώκουν τη διάλυση του κράτους», δημιουργεί εκρηκτική ατμόσφαιρα. Από την άλλη πλευρά, οι φοιτητές καταγγέλλουν παράνομες μεθοδεύσεις, όπως εξαγορά ψήφων, εκβιασμούς ψηφοφόρων, προληπτικές συλλήψεις ακτιβιστών και τρομοκράτηση των πολιτών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ζήτησε να γίνουν σεβαστές οι δημοκρατικές αρχές κατά την εκλογική διαδικασία. «Η ορθή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, ιδίως κατά τη διεξαγωγή εκλογών, βρίσκεται στον πυρήνα της διαδικασίας ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κρίστιαν Βίγκαρντ, σχολιάζοντας την κατάσταση.

Την εκλογική διαδικασία στη Σερβία θα παρακολουθούν διεθνείς παρατηρητές από την ΕΕ, τον ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Οι κάλπες ανοίγουν την Κυριακή στις 07:00 το πρωί και κλείνουν στις 20:00 το βράδυ (21:00 ώρα Ελλάδας).

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