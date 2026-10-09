Σερβία: Στο «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση ενόψει εκλογών – Καταγγελίες για υποκλοπές

Η παραίτηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς από την προεδρία της Δημοκρατίας για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία «άναψε τα αίματα» στην πολιτική αντιπαράθεση

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Σερβία: Στο «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση ενόψει εκλογών – Καταγγελίες για υποκλοπές
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η προεκλογική εκστρατεία στη Σερβία χαρακτηρίζεται από έντονη πόλωση και οξεία αντιπαράθεση ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 25ης Οκτωβρίου.
  • Η παραίτηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς από την προεδρία για την πρωθυπουργία προκάλεσε κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού κατά του φοιτητικού κινήματος, που θεωρείται απειλή για το κυβερνών κόμμα.
  • Η ΜΚΟ CRTA κατέγραψε σοβαρές παραβιάσεις δημοκρατικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων παράνομων ψηφιακών και φυσικών παρακολουθήσεων αντιπολιτευόμενων και ακτιβιστών.
  • Η έκθεση αναδεικνύει την υπερβολική κυριαρχία του κυβερνώντος κόμματος στα μέσα ενημέρωσης, με το SNS να καταλαμβάνει το 69% του τηλεοπτικού χρόνου και την αντιπολίτευση να περιορίζεται στο 15%.
  • Καταγράφονται επίσης καταχρήσεις δημόσιων πόρων και εξαγορά ψήφων από τον κυβερνών συνασπισμό, καθώς και προσπάθειες εκφοβισμού μέσω αστυνομικών παρεμβάσεων και φιλοκυβερνητικών μέσων.
Snapshot powered by AI

Σε κλίμα βαθιάς πόλωσης, με ένταση και οξεία ρητορική αντιπαράθεση, εξελίσσεται η προεκλογική εκστρατεία στη Σερβία ενόψει των πρόωρων βουλευτικών εκλογών της 25ης Οκτωβρίου.

Η παραίτηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς από την προεδρία της Δημοκρατίας για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία «άναψε τα αίματα» στην πολιτική αντιπαράθεση. Οι περιοδείες του στο εσωτερικό της χώρας κινητοποίησαν τον κομματικό και κρατικό μηχανισμό, με στόχο την αποδόμηση του φοιτητικού κινήματος, το οποίο θεωρείται η σοβαρότερη απειλή για το κυβερνών Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS).

Οι φοιτητές και όλοι όσοι τους υποστηρίζουν παρουσιάζονται ως «εσωτερικοί εχθροί» που υποκινούνται από «ξένες μυστικές υπηρεσίες» και επιδιώκουν τη «διάλυση του κράτους». Η προεκλογική εκστρατεία της «Φοιτητικής Λίστας» στην επαρχία συχνά παρεμποδίζεται είτε από τα όργανα ασφαλείας είτε από υποστηρικτές του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η έκθεση που παρουσίασε η διεθνώς αναγνωρισμένη για τη δράση της στην προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών ΜΚΟ CRTA (Center for Research, Transparency and Accountability), και η οποία αφορά τη συστηματική παρακολούθηση (monitoring) για το διάστημα 9-30 Σεπτεμβρίου, αποτυπώνει κλίμα ακραίας ανισότητας στην προεκλογική περίοδο. Στο κείμενο καταγράφεται «σοβαρή και συστηματική υπονόμευση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών, των υποψηφίων και των παρατηρητών στη Σερβία».

Ο Αλεκσάνταρ Βούτσιτς.

Η έκθεση βασίζεται σε 3.000 περιπτώσεις που κατέγραψαν οι παρατηρητές της ΜΚΟ στο πεδίο.Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων της οργάνωσης βρίσκονται οι καταγγελίες για παράνομες παρακολουθήσεις σε βάρος στελεχών της αντιπολίτευσης, ακτιβιστών του φοιτητικού κινήματος και επικριτών της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την CRTA, οι παρακολουθήσεις αυτές λαμβάνουν διπλή μορφή: αφενός αφορούν ψηφιακές υποκλοπές και παραβιάσεις επικοινωνιών με τη χρήση εξελιγμένων λογισμικών, και αφετέρου φυσικές παρακολουθήσεις στους δρόμους, όπου άγνωστοι ή άτομα που συνδέονται με τον κρατικό μηχανισμό φωτογραφίζουν, βιντεοσκοπούν και ακολουθούν στενά πολιτικούς ακτιβιστές και φοιτητές.

«Η πρακτική αυτή, σε συνδυασμό με πολιτικά υποκινούμενες αστυνομικές παρεμβάσεις, στοχεύει στη δημιουργία κλίματος εκφοβισμού και ψυχολογικής πίεσης», επισημαίνεται στην έκθεση. Επιπλέον, η οργάνωση αναφέρει ότι μία στις τρεις δραστηριότητες του κυβερνώντος συνασπισμού, του οποίου ηγείται ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, εμπεριέχει στοιχεία κατάχρησης δημοσίων πόρων ή εξαγοράς ψήφων.

Η έκθεση της CRTA αποτυπώνει παράλληλα μια εικόνα πλήρους ελέγχου του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου από την κυβέρνηση, τεκμηριώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του κυβερνώντος κόμματος (SNS) στα μέσα ενημέρωσης. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, το κόμμα του Βούτσιτς κατέλαβε το 69% του τηλεοπτικού χρόνου στα κανάλια εθνικής εμβέλειας. Αντίθετα, η αντιπολίτευση περιορίστηκε στο 15% του συνολικού χρόνου και προβλήθηκε σχεδόν αποκλειστικά με αρνητικό, πολωτικό πρόσημο.

Η ανισορροπία κορυφώνεται στη δημόσια Ραδιοτηλεόραση (RTS), όπου το 96% της κάλυψης αφιερώθηκε στο κυβερνών κόμμα, με τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς να μονοπωλεί το ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τα στοιχεία της CRTA, τα φιλοκυβερνητικά διαδικτυακά και έντυπα μέσα ενημέρωσης έχουν δημοσιεύσει σχεδόν 1.500 αναφορές που προειδοποιούν για «χάος» την ημέρα των εκλογών, χαρακτηρίζοντας τις δράσεις της αντιπολίτευσης και των φοιτητών ως απόπειρα «έγχρωμης επανάστασης». Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου. Τις 250 έδρες που συνθέτουν το κοινοβούλιο της Σερβίας διεκδικούν συνολικά 18 κόμματα και συνασπισμοί.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:27ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτι Ζακαράια: Ποια είναι η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου - Από την Παγκόσμια Τράπεζα στο MAGA

00:02ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Συγκροτεί επιτροπή για να ερευνήσει για απάτη την επικεφαλής της Fed

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Έξαλλος Ζελένσκι για συμφωνία Τραμπ–Πούτιν: «Ούτε δίκαιη ούτε έντιμη» - Δώρο γενεθλίων στη Ρωσία

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Στο «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση ενόψει εκλογών – Καταγγελίες για υποκλοπές

23:42ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο κυκλώνας Isaias ενισχύθηκε σε κατηγορία 3

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Παναμάς: Σοβαρές ζημιές από τον ισχυρό σεισμό - Πρώτες εικόνες

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Θα προμηθεύσουμε πετρέλαιο στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο»

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Νέα υπόθεση κατασκοπείας στην Ευρώπη: Συνελήφθησαν 4 Ουκρανοί στην Αυστρία

23:19LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η τρυφερή ανάρτηση για τα 9α γενέθλια του γιου της

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Η ανατολή του Ήλιου στον Άρη: Κόβουν την ανάσα οι εικόνες της ΝASA με μυστηριώδεις βράχους να αναδύονται από το σκοτάδι

23:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 89-66: Ντέρμπι μόνο για ένα ημίχρονο...

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Μειώθηκε ο αριθμός των κλειστών σχολείων σε 141 - Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσληψη 3.000 αναπληρωτών καθηγητών

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους οι δύο Λετονοί που συνελήφθησαν σε αεροπορική βάση

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Δυσαρέσκεια Ζελένσκι για συμφωνία Τραμπ - Πούτιν: Δώρα δεν θα φέρουν ειρήνη - Ευνοεί τη Ρωσία

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στη Βόρεια Ντακότα: 7 φέρετρα με ανθρώπινα λείψανα στο σπίτι του κυβερνήτη

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στον Παναμά: Το διεθνές αεροδρόμιο κλείνει προσωρινά για λόγους ασφαλείας

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Σύλληψη άνδρα που άλλαζε τη φωνή του με ΑΙ και διέπραττε απάτες

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Θανατηφόρα πτώση ορειβάτη στην Καλιφόρνια - Έπεσε από κορυφή ύψους 13.000 ποδιών

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο ΥΠΕΞ κατηγορεί την Παλαιστινιακή Αρχή για εξαπάτηση με την αναβολή των εκλογών

22:10ΚΟΣΜΟΣ

«Μεθυστική» κλοπή: Έκλεψαν 30.000 φιάλες αξίας 5,6 εκατ. δολαρίων από οινοποιείο της Τοσκάνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:19ΕΛΛΑΔΑ

«Σε πολύ λίγα χρόνια η Αθήνα, θα είναι ένας απέραντος Κηφισός, θα πέσει στο κεφάλι μας»: Τι είπε ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης στο Newsbomb για το κυκλοφοριακό

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Χειμώνας: Τι δείχνουν τα στοιχεία για Ελλάδα - Σούπερ Ελ Νίνιο: Σε τροχιά για 75ετές ρεκόρ

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Προσοχή το Σαββατοκύριακο για ισχυρές καταιγίδες – Πότε έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ σε πτήση: Νεκρή 4 ώρες στην καρέκλα 28χρονη επιβάτιδα - Το κατάλαβαν στην αποβίβαση

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Παναμάς: Σοβαρές ζημιές από τον ισχυρό σεισμό - Πρώτες εικόνες

21:46ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 9/10/26: Έλληνας στους μεγάλους νικητές

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή βρέθηκε 16χρονη

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στη Βόρεια Ντακότα: 7 φέρετρα με ανθρώπινα λείψανα στο σπίτι του κυβερνήτη

22:01ΚΟΣΜΟΣ

«Deal» Τραμπ με Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού καυσίμου ντίζελ στις ΗΠΑ και στην παγκόσμια αγορά

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στους παιδικούς σταθμούς: Από τα 2 έτη η μετάβαση από τους βρεφικούς

12:16ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Μαρουσάκη: Χειμερινή… ανατροπή μετά τις υψηλές θερμοκρασίες – Πότε έρχονται τα πρώτα χιόνια

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημος πλαστικός χειρουργός εκτελέστηκε μπροστά σε προσωπικό και ασθενείς σε κλινική στη Μαρμπέγια

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργία Καλτσή στο Newsbomb.gr: «Αν μου έλεγαν ότι θα βρεθώ σε αμαξίδιο, θα έλεγα αποκλείεται»

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Παραδόθηκε ο 22χρονος για την αιματηρή επίθεση σε 32χρονο

17:15ΕΘΝΙΚΑ

Κινητήρας F-16 με χαρακτηριστικά μαχητικού, χωρίς… πιλότο: Ανοίγει ο δρόμος για την παραγωγή του game changer Χ-ΒΑΤ στην Ελλάδα, τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Ιταλία: Γεύμα με τοξική ρικίνη για την οικογένεια πρώην δημάρχου - Νεκρές μητέρα και κόρη με δόση 140 φορές από τη θανατηφόρα

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Παναμάς: Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών - Προειδοποίηση για τσουνάμι - Βίντεο

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Θα προμηθεύσουμε πετρέλαιο στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο»

14:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι αλλάζει στις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης - Κώτσηρας στο Newsbomb: Διαφάνεια με κάμερες

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγείται στη φυλακή ο Παϊτέρης, μετά τη σύλληψή του στην Αγία Βαρβάρα: Παραβίασε περιοριστικό όρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ