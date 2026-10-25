Σερβία: Εκλογική ήττα για τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς - Νίκη για τη Φοιτητική Λίστα

Snapshot Η Φοιτητική Λίστα καταγράφει σημαντική νίκη και αναμένεται να εξασφαλίσει 135 έως 140 έδρες στο κοινοβούλιο.

Το κόμμα του Βούτσιτς υπολογίζεται ότι θα περιοριστεί σε 105 έδρες.

Κανένας άλλος πολιτικός σχηματισμός δεν φαίνεται να λαμβάνει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Τα οριστικά αποτελέσματα των εκλογών δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα. Snapshot powered by AI

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς αναγνώρισε την ήττα του κυβερνώντος κόμματος στις σημερινές βουλευτικές εκλογές στη Σερβία, καθώς η Φοιτητική Λίστα, ένα κίνημα που αναδείχθηκε μέσα από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των προηγούμενων ετών, καταγράφει σημαντική επικράτηση.

Σε δηλώσεις του, ο Σέρβος πρόεδρος διευκρίνισε ότι τα οριστικά αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που βασίζονται σε δείγμα των αποτελεσμάτων, η ήττα του κυβερνώντος κόμματος είναι πλέον σαφής.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η Φοιτητική Λίστα αναμένεται να εξασφαλίσει από 135 έως 140 έδρες στο κοινοβούλιο, ενώ το κόμμα του υπολογίζεται ότι θα περιοριστεί στις 105 έδρες. Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, κανένας άλλος πολιτικός σχηματισμός δεν φαίνεται να εξασφαλίζει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.