O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Η πρόγνωση και η μεσοπρόθεσμη τάση Νοεμβρίου

Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός για τις επόμενες ημέρες

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O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Η πρόγνωση και η μεσοπρόθεσμη τάση Νοεμβρίου
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  • Ο καιρός βελτιώνεται σταδιακά, αλλά τοπικές βροχές θα συνεχιστούν κυρίως σε Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα τις επόμενες ημέρες.
  • Βόρειοι άνεμοι 5-7 μποφόρ θα επικρατήσουν στο Αιγαίο, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας κατά 4-5 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα.
  • Την Παρασκευή και το Σάββατο η θερμοκρασία θα πέσει κοντά στους 15-16°C, με σταδιακή άνοδο προς τα φυσιολογικά επίπεδα (16-18°C) από την επόμενη εβδομάδα.
  • Η δεκαήμερη τάση δείχνει περιορισμένες βροχές στην Αθήνα και πιθανές διαστήματα βροχοπτώσεων στη Θεσσαλονίκη.
  • Ένας ισχυρός αντικυκλώνας στα Βαλκάνια αναστέλλει την προσέγγιση οργανωμένων βροχοφόρων συστημάτων στη χώρα, με αυξημένη αβεβαιότητα για τον καιρό στο δεύτερο μισό του 15ημέρου.
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Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αν και το πρωί της Τετάρτης θα επιμείνουν ορισμένες τοπικές βροχές, κυρίως στη Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν κατά τόπους νεφώσεις, με λίγα φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά.

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Το βασικό χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών είναι ότι οι τοπικές βροχές δεν θα σταματήσουν εντελώς. Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, χωρίς όμως να αναμένονται ιδιαίτερα σημαντικά ύψη βροχής.

Προς το απόγευμα του Σαββάτου διαφαίνεται η προσέγγιση ενός νέου συστήματος από τα βορειοδυτικά. Θα χρειαστεί να το αξιολογήσουμε καλύτερα τις επόμενες ημέρες, καθώς υπάρχει η πιθανότητα να δώσει περισσότερες βροχές κυρίως στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά τους ανέμους, το κύριο χαρακτηριστικό είναι η επικράτηση βορείων διευθύνσεων. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, με τάση προς το βράδυ στο βορειοανατολικό Αιγαίο να ενισχυθούν τοπικά και στα 7 μποφόρ. Την Πέμπτη, την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα διατηρηθούν ενισχυμένοι, με μέγιστες εντάσεις 6 έως 7 μποφόρ.

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Η ενίσχυση των βοριάδων θα οδηγήσει και σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι τιμές θα βρεθούν κατά περίπου 4 με 5 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα σε πολλές περιοχές της χώρας, με την ανατολική και τη νότια Ελλάδα να επηρεάζονται περισσότερο.

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Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δεκαήμερη τάση του καιρού, η οποία μπορεί πλέον να οπτικοποιηθεί για αρκετές περιοχές της χώρας. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, η θερμοκρασία από τους περίπου 20 βαθμούς θα υποχωρήσει κοντά στους 15 βαθμούς την Παρασκευή και το Σάββατο.

Από την ερχόμενη εβδομάδα, όμως, διαφαίνεται σταδιακή άνοδος προς τους 17 με 18 βαθμούς, δηλαδή κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Παράλληλα, δεν διαφαίνεται ιδιαίτερη δραστηριότητα βροχοπτώσεων για την περιοχή της Αθήνας.

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Παρόμοια είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη. Από τους 16 με 17 βαθμούς που επικρατούν τώρα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κοντά στους 14 βαθμούς, για να σημειώσει ξανά σταδιακή άνοδο προς τις αρχές και τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Στη Θεσσαλονίκη, πάντως, υπάρχουν ενδείξεις και για βροχές κατά διαστήματα. Αντίστοιχη ανάλυση μπορεί να γίνει και για άλλες πόλεις, ώστε να παρακολουθήσουμε την τάση και την εξέλιξη του καιρού σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου.

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Σε γενικές γραμμές, η κυκλοφορία στην ατμόσφαιρα δείχνει την εγκατάσταση ενός ισχυρού αντικυκλώνα στην περιοχή των Βαλκανίων. Η παρουσία του λειτουργεί ανασταλτικά στην προσέγγιση οργανωμένων υετοφόρων συστημάτων προς τη χώρα μας. Σε τέτοιες διατάξεις, βέβαια, δεν αποκλείονται κατά διαστήματα χαμηλά από τη Μεσόγειο.

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Η θερμοκρασία παρουσιάζει αισθητή πτώση τις αμέσως επόμενες ημέρες. Από τα σχετικά ήπια επίπεδα, κατεβαίνει προς το τέλος της εβδομάδας και το Σαββατοκύριακο περίπου στην περιοχή των 15–16°C, δηλαδή σε τιμές χαμηλότερες από τα συνηθισμένα για την εποχή. Στη συνέχεια, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, φαίνεται μια σταδιακή ανάκαμψη, χωρίς όμως κάποια έντονη άνοδο· περισσότερο μια επιστροφή προς πιο φυσιολογικά επίπεδα, γύρω στους 16–18°C.

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Στο διάγραμμα του υετού, το σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν διακρίνεται οργανωμένο και επίμονο επεισόδιο βροχών για την Αττική. Υπάρχουν κάποια μικρά σήματα από επιμέρους μέλη του ensemble, αλλά η γενική εικόνα παραμένει μάλλον ξηρή. Άρα, προς το παρόν, το βασικό μήνυμα για την Αθήνα δεν είναι οι βροχές αλλά κυρίως η πρόσκαιρη ψύχρανση λόγω βορείου ρεύματος.

Επίσης, όσο προχωρούμε προς το δεύτερο μισό του 15ημέρου, η διασπορά των μελών μεγαλώνει. Αυτό σημαίνει ότι η τάση παραμένει χρήσιμη, αλλά οι ακριβείς θερμοκρασίες και τυχόν επεισόδια βροχής έχουν σαφώς μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

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