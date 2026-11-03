Κακοκαιρία AGNETA: «Χτύπησε» και σε Αλεξανδρούπολη και Νέστο - Κατολίσθηση στα Άγναντα

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (red code) η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Αυτοψία από κλιμάκιο μηχανικών της Περιφέρειας στην Ήπειρο

Ζωή Μακρυγιάννη

Κακοκαιρία AGNETA: «Χτύπησε» και σε Αλεξανδρούπολη και Νέστο - Κατολίσθηση στα Άγναντα
Κατολίσθηση στα Άγναντα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (red code) λόγω της κακοκαιρίας AGNETA.
  • Στην Αλεξανδρούπολη και τον δήμο Νέστου προκλήθηκαν πλημμύρες σε δρόμους και γειτονιές από τις έντονες βροχοπτώσεις.
  • Ο Δήμος Ορεστιάδας προειδοποιεί τους πολίτες να αποφεύγουν την προσέγγιση των ποταμών Έβρου και Άρδα και τις ιρλανδικές διαβάσεις στις περιοχές Καστανεών και Ριζίων.
  • Στα Άγναντα σημειώθηκε νέα κατολίσθηση σε δρόμο μέσα στον οικισμό, με προγραμματισμένη αυτοψία από μηχανικούς της Περιφέρειας Ηπείρου για εκτίμηση της κατάστασης.
  • Οι πληγές από τις πλημμύρες του περασμένου Νοεμβρίου στα Άγναντα παραμένουν ορατές, με τις υποδομές της περιοχής να έχουν ακόμα σοβαρές ζημιές.
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Προβλήματα έχει προκαλέσει και σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας η κακοκαιρία AGNETA.

Πιο συγκεκριμένα, στην Αλεξανδρούπολη, δρόμοι πλημμύρισαν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και όπως δείχνουν βίντεο που δημοσιεύει το τοπικό ειδησεογραφικό μέσο e-evros, οι δρόμοι έχουν γεμίσει με νερά, ενώ παράλληλα αρκετά φρεάτια παραμένουν βουλωμένα, εμποδίζοντας την απορροή των υδάτων.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παραμένει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (red code), λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα (3/11).

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον Έβρο, όπου προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έως και την Τετάρτη (4/11).

Ο Δήμος Ορεστιάδας έχει απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την προσέγγιση των ποταμών Έβρου και Άρδα, καθώς και τη διέλευση από τις ιρλανδικές διαβάσεις, ιδιαίτερα στις περιοχές Καστανεών και Ριζίων.

Κατολίσθηση στα Άγναντα

Νέα κατολίσθηση σημειώθηκε στα Άγναντα, αυτή τη φορά σε δρόμο μέσα στον οικισμό.

Η έκταση της κατολίσθησης, σύμφωνα με το epiruspost.gr, είναι μέχρι στιγμής περιορισμένη, ωστόσο για την αξιολόγηση της κατάστασης και των πιθανών κινδύνων έχει προγραμματιστεί αυτοψία από κλιμάκιο μηχανικών της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο.

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Οι μηχανικοί θα εξετάσουν το σημείο και θα εκτιμήσουν αν απαιτούνται παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου και την ασφαλή διέλευση από τον δρόμο.

Τα Άγναντα είναι ένα από τα χωριά των Τζουμέρκων που είχαν πληγεί σοβαρά από τις πλημμύρες του περασμένου Νοεμβρίου. Έναν χρόνο σχεδόν μετά, οι συνέπειες εκείνης της κακοκαιρίας εξακολουθούν να είναι ορατές, με τις πληγές στις υποδομές της περιοχής να παραμένουν ανοιχτές.

Πλημμύρισαν δρόμοι στον δήμο Νέστου

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα μετέτρεψαν κεντρικούς δρόμους και γειτονιές και του δήμου Νέστου σε λίμνες.

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