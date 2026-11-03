Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Τρίτη (3/11) – Δείτε την αναλυτική λίστα

Σε αρκετές περιοχές οι αποφάσεις αφορούν και τους παιδικούς σταθμούς, ενώ οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

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Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Τρίτη (3/11) – Δείτε την αναλυτική λίστα
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Τρίτη 3 Νοεμβρίου σε Ρόδο, Κεντρική και Νότια Κέρκυρα, Λήμνο, Θάσο και Σαμοθράκη λόγω της κακοκαιρίας «Agneta».
  • Στη Ρόδο κλειστές είναι όλες οι σχολικές μονάδες, οι παιδικοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ, το Δημοτικό Ωδείο και οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις.
  • Στην Κέρκυρα η αναστολή λειτουργίας αφορά τα σχολεία στους δήμους Κεντρικής και Νότιας Κέρκυρας, ενώ οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας θα λειτουργήσουν κανονικά.
  • Στη Λήμνο, στη Θάσο και στη Σαμοθράκη κλειστά θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες και οι παιδικοί σταθμοί, με επιπλέον περιορισμούς σε δημοτικές δομές.
  • Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την εξέλιξη της κακοκαιρίας και ενδέχεται να ληφθούν επιπλέον μέτρα για τη λειτουργία σχολείων.
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Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, σε αρκετές περιοχές, καθώς η κακοκαιρία «Agneta» αναμένεται να φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί αποφάσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων στη Ρόδο, στην Κεντρική και Νότια Κέρκυρα, στη Λήμνο, στη Θάσο και στη Σαμοθράκη. Σε ορισμένους δήμους τα μέτρα επεκτείνονται στους παιδικούς σταθμούς και σε άλλες δημοτικές δομές.

Κλειστά τα σχολεία στη Ρόδο

Στη Ρόδο, όπου η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα, ο δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων για τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Η απόφαση ισχύει σε ολόκληρο το νησί και περιλαμβάνει νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ειδικά σχολεία και παιδικούς σταθμούς. Κλειστά θα παραμείνουν επίσης τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), το Δημοτικό Ωδείο και οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ποια σχολεία κλείνουν στην Κέρκυρα

Στην Κέρκυρα, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν θα λειτουργήσουν στους δήμους Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Νότιας Κέρκυρας, έπειτα από αποφάσεις των δημάρχων.

Στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας οι βρεφονηπιακοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ στη Βόρεια Κέρκυρα δεν έχει αποφασιστεί αναστολή των μαθημάτων.

Λήμνος, Θάσος και Σαμοθράκη

Στη Λήμνο, με απόφαση της δημάρχου Ελεονώρας Γεώργα, κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα ειδικά σχολεία και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί. Αναστέλλεται επίσης η λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Αντίστοιχη απόφαση έλαβε ο Δήμος Θάσου, όπου δεν θα λειτουργήσει καμία σχολική μονάδα, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών σταθμών, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται στο νησί.

Κλειστά θα παραμείνουν και τα σχολεία στη Σαμοθράκη, σύμφωνα με τις αποφάσεις που γνωστοποιήθηκαν μετά τις συσκέψεις των αρμόδιων οργάνων Πολιτικής Προστασίας.

Σε επιφυλακή οι αρχές για την εξέλιξη της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται την Τρίτη στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική και νότια ηπειρωτική χώρα, καθώς και στη Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν πρόσθετες αποφάσεις για τη λειτουργία σχολείων, ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων τις πρώτες πρωινές ώρες.

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