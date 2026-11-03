Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Oι 8 περιοχές που απειλεί η Agneta

Snapshot Η κακοκαιρία Agneta προκαλεί ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα της Τρίτης 03-11-2026.

Κόκκινη προειδοποίηση ισχύει για την ανατολική Μακεδονία, Θράκη και τα νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου.

Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για Ήπειρο, δυτική Στερεά, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Πορτοκαλί προειδοποίηση επίσης για τα υπόλοιπα νησιά ανατολικού Αιγαίου από Χίο και νοτιότερα, καθώς και για τα Δωδεκάνησα.

Δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ. Snapshot powered by AI

Tο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα 02-11-2026 με α.α. 09/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το προηγούμενο δελτίο.

Η κακοκαιρία που έλαβε από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία το όνομα AGNETA επηρεάζει τη χώρας μας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως σήμερα Τρίτη (03-11-2026) το απόγευμα κυρίως στα βορειοανατολικά της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (03-11-2026)

α. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου και της Σαμοθράκης), καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Λέσβος) έως το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στα υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

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