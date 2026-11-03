Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κόκκινη προειδοποίηση

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το βράδυ της Τρίτης – Σταδιακή βελτίωση από την Τετάρτη, ενίσχυση των βοριάδων και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Newsroom

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κόκκινη προειδοποίηση
ΚΑΙΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η κακοκαιρία Agneta προκαλεί ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το βράδυ της Τρίτης, με κόκκινη προειδοποίηση για την Κέρκυρα, Μακεδονία, Θράκη και νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.
  • Από την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή βελτίωση του καιρού με εξασθένηση των φαινομένων και περιορισμένες βροχές κυρίως σε Θράκη και νησιά του Αιγαίου.
  • Ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι θα επικρατήσουν από την Τετάρτη, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας κατά 4-5 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα.
  • Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη την Τρίτη αναμένονται βροχές και καταιγίδες, πιθανώς έντονες το πρωί, με σταδιακή ύφεση από το απόγευμα.
  • Η Τρίτη απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, ενώ από τα μέσα της εβδομάδας ο καιρός θα γίνει πιο σταθερός με βόρειους ανέμους και χαμηλότερες θερμοκρασίες.
Snapshot powered by AI

Σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων αναβάθμισε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία την προειδοποίησή της τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, καθώς η κακοκαιρία Agneta αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζει αρκετές περιοχές της χώρας έως και το βράδυ της Τρίτης.

Το βαρομετρικό χαμηλό, που έλαβε την ονομασία Agneta από την ιταλική μετεωρολογική υπηρεσία, κινείται από τη νότια Ιταλία ανατολικότερα, προκαλώντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα δυτικά, στη Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου προβλέπονται κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα.

Οι περιοχές με κόκκινη και πορτοκαλί προειδοποίηση

screenshot-2026-11-03-072323.jpg

Για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, η ΕΜΥ επισημαίνει τις ακόλουθες περιοχές:

Κόκκινη προειδοποίηση:

  • Στην Κέρκυρα, στους Παξούς και στα παράκτια κυρίως τμήματα της Ηπείρου, πρόσκαιρα έως τις πρωινές ώρες.
  • Αρχικά στη δυτική και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένης της Θάσου και της Σαμοθράκης, καθώς και στη Θράκη.
  • Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, ιδιαίτερα στη Λήμνο, στον Άγιο Ευστράτιο και στη Λέσβο, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα.

Πορτοκαλί προειδοποίηση:

  • Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου έως το μεσημέρι.
  • Στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως τις απογευματινές ώρες.
  • Στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες.
  • Στις περιοχές αυτές οι βροχές και οι καταιγίδες ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγάλη ένταση, γι' αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά στις ευάλωτες περιοχές και όπου έχουν προηγηθεί σημαντικά ύψη βροχής.

Από τις βραδινές ώρες της Τρίτης αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.

screenshot-2026-11-03-072420.jpg

Τετάρτη: Υποχωρεί η κακοκαιρία - Πέμπτη και Παρασκευή: Βελτίωση

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου η εικόνα του καιρού θα είναι αισθητά βελτιωμένη. Στη Θράκη, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα θα διατηρηθούν αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τις πρωινές ώρες.

Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με περιορισμένες τοπικές βροχές.

Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Κρήτη και στις Κυκλάδες.

Πιθανότητα πρόσκαιρων φαινομένων υπάρχει και τις μεσημβρινές ώρες σε άλλα ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και στα νησιά του Ιονίου.

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη, όπου δεν αποκλείονται λίγες πρόσκαιρες βροχές.

Στροφή των ανέμων σε βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας

vvvv.jpg

Η σημαντικότερη αλλαγή μετά την απομάκρυνση της κακοκαιρίας θα αφορά τη διεύθυνση των ανέμων και τη θερμοκρασία.

Την Τρίτη θα συνεχίσουν να επικρατούν νοτιοδυτικοί άνεμοι, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ. Σταδιακά, στα δυτικά και στα βόρεια, θα στραφούν σε βόρειους.

Την Τετάρτη οι βοριάδες θα επικρατήσουν σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από τις βραδινές ώρες, στο βορειοανατολικό Αιγαίο, αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση έως τα 7 μποφόρ.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, φθάνοντας κατά τόπους τα 6 με 7 μποφόρ.

Η επικράτηση του βορείου ρεύματος θα συνοδευτεί από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Προς την Πέμπτη και την Παρασκευή, οι θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα βρεθούν κατά περίπου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, σύμφωνα με την προγνωστική εκτίμηση.

Αττική: Βροχές και καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές το πρωί

pppp.jpg

Στην Αττική, την Τρίτη, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι και περισσότερο προς το απόγευμα αναμένεται σταδιακή εξασθένηση.

Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί κοντά στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Βροχερός καιρός με πιθανότητα έντονων καταιγίδων

qqqq.jpg

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα από τις πρωινές έως και τις μεσημβρινές ώρες, ενώ αργότερα αναμένεται σχετική ύφεση.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά καλά επίπεδα για την εποχή, με μέγιστες τιμές γύρω στους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Το συμπέρασμα

Η Τρίτη αποτελεί την ημέρα που χρειάζεται η μεγαλύτερη προσοχή, ιδιαίτερα στη Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, χωρίς να υποτιμώνται τα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα.

Από την Τετάρτη η κακοκαιρία θα αρχίσει να αποτελεί παρελθόν, καθώς οι βροχές θα περιοριστούν σημαντικά.

Τη θέση των νοτιάδων θα πάρουν οι ενισχυμένοι βοριάδες, οι οποίοι θα οδηγήσουν σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας προς το τέλος της εβδομάδας.

Έτσι, από ένα ιδιαίτερα βροχερό διάστημα, περνάμε σταδιακά σε πιο σταθερές καιρικές συνθήκες, με βασικά χαρακτηριστικά τους βόρειους ανέμους και τις χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:09ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Βίασε και στραγγάλισε την 3χρονη κόρη των γειτόνων του - Μετά βοήθησε στην έρευνα!

08:04ΕΛΛΑΔΑ

ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Όταν ο Φιρινίδης παρουσίαζε το «έργο» του σε πανελλήνια εμβέλεια στην κρατική τηλεόραση - «Το ξεκίνησα γιατί είχε πρόβλημα ένα ανιψάκι μου»

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι ΗΠΑ απαγορεύουν την είσοδο μοντέλων της BYD σε βάσεις τους

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (3/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Κρίστα Πάικ: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο λίγες εβδομάδες μετά την επιστροφή της στη φυλακή

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Λάθος νομίζαμε: Μελέτη ανατρέπει όλα όσα ξέραμε για το πώς «γεννήθηκε» η ζωή στη Γη

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα μπει στη ζωή μας το ψηφιακό ευρώ, πώς θα λειτουργεί και τι σημαίνει για το πορτοφόλι μας

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Στο myCar τα ειδοποιητήρια – Πότε λήγει η προθεσμία για την πληρωμή

07:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Επιπλέον μέτρα για την ασφαλιστική κάλυψη νέων μετά την ενηλικίωση και τις γονικές άδειες

07:32ΜΑΝΤΕΙΟ

Ανεπαίσθητες μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό, τον μάλωσε τον Βενιζέλο ο Ανδρουλάκης

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Ποια φρούτα πρέπει να κρατάτε χωριστά από τις μπανάνες

07:30ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κόκκινη προειδοποίηση

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ντρίμπλα» ΠΑΣΟΚ με Παπατόλια στον Τσίπρα

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σπίτια στο «σφυρί»: 23.065 εκπλειστηριάστηκαν μεταξύ 2021-2026, 168 εκατ. κέρδη για τους servicers, 233.400 ευρώ πρόστιμα

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Νοεμβρίου

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στον Κορυδαλλό: Πυροβολισμοί έξω από μπαρ - Συνελήφθη 28χρονος

07:18ΕΥ ΖΗΝ

Κι όμως, η πολιτική μάς αρρωσταίνει και το σώμα «ακούει» την ένταση: Τι έδειξε μεγάλη έρευνα, o καθηγητής ψυχολογίας Μάνος Τσακίρης εξηγεί στο Newsbomb

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: 90 έργα, ένα πολιτικό χρονόμετρο και δύο κρίσιμες περιοδείες σε Καλαμάτα και Σέρρες

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: Στο φως νέοι διάλογοι του Φιρινίδη - «Σουίτα με θέα στον κήπο θα ήθελα»

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκρηξη Πλάκα: Επί 5 ώρες το φυσικό αέριο πλημμύριζε τα διαμερίσματα μετατρέποντας το κτήριο σε παγίδα θανάτου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:52LIFESTYLE

Οι 5 θρυλικές σειρές που έγραψαν ιστορία στην τηλεθέαση

05:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:54ΚΟΣΜΟΣ

«Coffin Corner»: Το φαινόμενο που προκάλεσε τη συντριβή του τζετ στη Φλόριντα - Πώς προκαλείται

00:25ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Αντίδραση Δημήτρη Γιαννακόπουλου για Σιάο - Οι... απορίες για τον Ολυμπιακό

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Γιάννης Καλλιάνος: Ζητά συγγνώμη για την πρόγνωσή του – «Δεν θα κρύβομαι όταν αστοχώ»

07:30ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κόκκινη προειδοποίηση

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απειλεί: Ένας νέος πόλεμος θα εξαπλωθεί στην Ευρώπη - Ποιες χώρες μπαίνουν στο στόχαστρο

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκρηξη Πλάκα: Επί 5 ώρες το φυσικό αέριο πλημμύριζε τα διαμερίσματα μετατρέποντας το κτήριο σε παγίδα θανάτου

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Κρίστα Πάικ: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο λίγες εβδομάδες μετά την επιστροφή της στη φυλακή

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα ΚΤΕΛ σήμερα: Ποια δρομολόγια θα γίνουν κανονικά και πού αναμένονται προβλήματα

06:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Κακοκαιρία Agneta: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Τρίτη (3/11) – Δείτε την αναλυτική λίστα

06:10ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Η μεγάλη δοκιμασία για τον Τραμπ – Στις κάλπες οι Αμερικανοί για τον έλεγχο του Κογκρέσου και το μέλλον της προεδρίας του

07:32ΜΑΝΤΕΙΟ

Ανεπαίσθητες μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό, τον μάλωσε τον Βενιζέλο ο Ανδρουλάκης

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Μόλις 20 ετών η συγκυβερνήτης του Learjet που συνετρίβη στο Παλμ Μπιτς - Είχε πάρει το δίπλωμα πιλότου στα 17 της

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: Στο φως νέοι διάλογοι του Φιρινίδη - «Σουίτα με θέα στον κήπο θα ήθελα»

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστικό βίντεο: Η σύντροφος του Φιρινίδη, Βασιλική Μανησιώτη, διαφήμιζε σε ζωντανή μετάδοση τη ΜΚΟ που υπεξαιρούσε χρήματα από οικογένειες παιδιών

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Λάθος νομίζαμε: Μελέτη ανατρέπει όλα όσα ξέραμε για το πώς «γεννήθηκε» η ζωή στη Γη

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα μπει στη ζωή μας το ψηφιακό ευρώ, πώς θα λειτουργεί και τι σημαίνει για το πορτοφόλι μας

06:41ΕΥ ΖΗΝ

Υπέρταση: Το στοιχείο στη διατροφή που μειώνει την πίεση και οι τροφές που το περιέχουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ