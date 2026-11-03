Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κόκκινη προειδοποίηση

Snapshot Η κακοκαιρία Agneta προκαλεί ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το βράδυ της Τρίτης, με κόκκινη προειδοποίηση για την Κέρκυρα, Μακεδονία, Θράκη και νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Από την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή βελτίωση του καιρού με εξασθένηση των φαινομένων και περιορισμένες βροχές κυρίως σε Θράκη και νησιά του Αιγαίου.

Ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι θα επικρατήσουν από την Τετάρτη, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας κατά 4-5 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη την Τρίτη αναμένονται βροχές και καταιγίδες, πιθανώς έντονες το πρωί, με σταδιακή ύφεση από το απόγευμα.

Η Τρίτη απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, ενώ από τα μέσα της εβδομάδας ο καιρός θα γίνει πιο σταθερός με βόρειους ανέμους και χαμηλότερες θερμοκρασίες. Snapshot powered by AI

Σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων αναβάθμισε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία την προειδοποίησή της τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, καθώς η κακοκαιρία Agneta αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζει αρκετές περιοχές της χώρας έως και το βράδυ της Τρίτης.

Το βαρομετρικό χαμηλό, που έλαβε την ονομασία Agneta από την ιταλική μετεωρολογική υπηρεσία, κινείται από τη νότια Ιταλία ανατολικότερα, προκαλώντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα δυτικά, στη Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου προβλέπονται κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα.

Οι περιοχές με κόκκινη και πορτοκαλί προειδοποίηση

Για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, η ΕΜΥ επισημαίνει τις ακόλουθες περιοχές:

Κόκκινη προειδοποίηση:

Στην Κέρκυρα, στους Παξούς και στα παράκτια κυρίως τμήματα της Ηπείρου, πρόσκαιρα έως τις πρωινές ώρες.

Αρχικά στη δυτική και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένης της Θάσου και της Σαμοθράκης, καθώς και στη Θράκη.

Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, ιδιαίτερα στη Λήμνο, στον Άγιο Ευστράτιο και στη Λέσβο, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα.

Πορτοκαλί προειδοποίηση:

Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου έως το μεσημέρι.

Στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως τις απογευματινές ώρες.

Στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες.

Στις περιοχές αυτές οι βροχές και οι καταιγίδες ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγάλη ένταση, γι' αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά στις ευάλωτες περιοχές και όπου έχουν προηγηθεί σημαντικά ύψη βροχής.

Από τις βραδινές ώρες της Τρίτης αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.

Τετάρτη: Υποχωρεί η κακοκαιρία - Πέμπτη και Παρασκευή: Βελτίωση

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου η εικόνα του καιρού θα είναι αισθητά βελτιωμένη. Στη Θράκη, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα θα διατηρηθούν αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τις πρωινές ώρες.

Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με περιορισμένες τοπικές βροχές.

Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Κρήτη και στις Κυκλάδες.

Πιθανότητα πρόσκαιρων φαινομένων υπάρχει και τις μεσημβρινές ώρες σε άλλα ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και στα νησιά του Ιονίου.

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη, όπου δεν αποκλείονται λίγες πρόσκαιρες βροχές.

Στροφή των ανέμων σε βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας

Η σημαντικότερη αλλαγή μετά την απομάκρυνση της κακοκαιρίας θα αφορά τη διεύθυνση των ανέμων και τη θερμοκρασία.

Την Τρίτη θα συνεχίσουν να επικρατούν νοτιοδυτικοί άνεμοι, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ. Σταδιακά, στα δυτικά και στα βόρεια, θα στραφούν σε βόρειους.

Την Τετάρτη οι βοριάδες θα επικρατήσουν σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από τις βραδινές ώρες, στο βορειοανατολικό Αιγαίο, αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση έως τα 7 μποφόρ.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, φθάνοντας κατά τόπους τα 6 με 7 μποφόρ.

Η επικράτηση του βορείου ρεύματος θα συνοδευτεί από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Προς την Πέμπτη και την Παρασκευή, οι θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα βρεθούν κατά περίπου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, σύμφωνα με την προγνωστική εκτίμηση.

Αττική: Βροχές και καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές το πρωί

Στην Αττική, την Τρίτη, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι και περισσότερο προς το απόγευμα αναμένεται σταδιακή εξασθένηση.

Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί κοντά στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Βροχερός καιρός με πιθανότητα έντονων καταιγίδων

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα από τις πρωινές έως και τις μεσημβρινές ώρες, ενώ αργότερα αναμένεται σχετική ύφεση.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά καλά επίπεδα για την εποχή, με μέγιστες τιμές γύρω στους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Το συμπέρασμα

Η Τρίτη αποτελεί την ημέρα που χρειάζεται η μεγαλύτερη προσοχή, ιδιαίτερα στη Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, χωρίς να υποτιμώνται τα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα.

Από την Τετάρτη η κακοκαιρία θα αρχίσει να αποτελεί παρελθόν, καθώς οι βροχές θα περιοριστούν σημαντικά.

Τη θέση των νοτιάδων θα πάρουν οι ενισχυμένοι βοριάδες, οι οποίοι θα οδηγήσουν σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας προς το τέλος της εβδομάδας.

Έτσι, από ένα ιδιαίτερα βροχερό διάστημα, περνάμε σταδιακά σε πιο σταθερές καιρικές συνθήκες, με βασικά χαρακτηριστικά τους βόρειους ανέμους και τις χαμηλότερες θερμοκρασίες.

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