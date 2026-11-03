Στο έλεος της κακοκαιρίας «Agneta» αρκετές περιοχές– Πότε θα υποχωρήσουν οι βροχές και οι καταιγίδες

Snapshot Η κακοκαιρία «Agneta» προκαλεί ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, κυρίως στα δυτικά, βόρεια, και νησιωτικά τμήματα, με επικίνδυνα φαινόμενα έως την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου σημειώθηκαν πλημμύρες, απεγκλωβισμοί και ζημιές, ιδίως στη Ρόδο και τη Σάμο, όπου η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε δεκάδες κλήσεις για βοήθεια.

Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε προειδοποιήσεις και συστήνει στους πολίτες να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας, όπως την αποφυγή διέλευσης από χειμάρρους και την ασφάλιση αντικειμένων.

Η κακοκαιρία αναμένεται να υποχωρήσει από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων και πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.

Συνιστάται η συνεχή ενημέρωση από την ΕΜΥ και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και τις οδηγίες αυτοπροστασίας. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα δυτικά, τη νότια Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 14 – 18°C

Ανατολική Μακεδονία: 13 – 18°C

Κεντρική Μακεδονία: 12 – 19°C

Δυτική Μακεδονία: 8 – 14°C

Ήπειρος: 10 – 14°C

Θεσσαλία: 12 – 19°C

Νησιά Ιονίου: 15 – 19°C

Δυτική Στερεά: 13 – 21°C

Δυτική Πελοπόννησος: 13 – 22°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 12 – 20°C

Κυκλάδες: 16 – 22°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 12 – 20°C

Κρήτη: 15 – 22°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 16 – 21°C

Δωδεκάνησα: 17 – 22°C

Αττική: 14 – 20°C

Θεσσαλονίκη: 13 – 18°C

Πλημμύρες, απεγκλωβισμοί και ζημιές τη Δευτέρα – Στο επίκεντρο Ρόδος και Σάμος

Με πλημμύρες, απεγκλωβισμούς και ζημιές σε σπίτια και υποδομές κύλησε η Δευτέρα (2/11) σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα, κυρίως στη Ρόδο και τη Σάμο.

Στη Ρόδο, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη στην περιοχή του Αρχαγγέλου, όπου η υπερχείλιση ποταμού μετέτρεψε δρόμους σε χειμάρρους, παρασύροντας δεκάδες αυτοκίνητα και προκαλώντας πλημμύρες σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Στην περιοχή Πολύστρατο της Λίνδου, πυροσβέστες απεγκλώβισαν τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους ένα παιδί, από όχημα που είχε ακινητοποιηθεί μέσα στα νερά.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν και στη Σάμο, με πλημμυρισμένους δρόμους και υπόγεια, καθώς και κατολισθήσεις. Στον Μαραθόκαμπο, έξι μαθητές εγκλωβίστηκαν σε σχολικό λεωφορείο που ακινητοποιήθηκε εξαιτίας κατολισθήσεων και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα σπίτια τους με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Στον Βόλο, τα συνεργεία συνέχισαν τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών από την κακοκαιρία της Κυριακής, κυρίως στη Νέα Αγχίαλο και τη Χρυσή Ακτή Παναγίας, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην Κάλυμνο.

Συνολικά, η Πυροσβεστική είχε δεχθεί έως το πρωί της Δευτέρας 58 κλήσεις για παροχή βοήθειας σε Δωδεκάνησα, Σάμο και Βόλο.

Την ίδια ώρα, η Πολιτική Προστασία έστειλε προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας, μεταξύ των οποίων η Κέρκυρα, οι Παξοί, η Θεσπρωτία και η Πρέβεζα, ενόψει των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένονται με την κακοκαιρία «Agneta» την Τρίτη (3/11).

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε τη Δευτέρα 02-11-2026 με α.α. 09/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Η κακοκαιρία που έλαβε από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία το όνομα AGNETA επηρεάζει τη χώρας μας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που πιθανώς να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις μέχρι και σήμερα Τρίτη (03-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (03-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, έως τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Στην Κέρκυρα, τους Παξούς και την Ήπειρο (κυρίως στα παράκτια) πρόσκαιρα έως τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Αρχικά στη δυτική και βαθμιαία στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου και της Σαμοθράκης), τη Θράκη καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Μυτιλήνη) από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε. Στα υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

Στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες, από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα εξασθενούν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και τις βραδινές ώρες στο βορειοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 17 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και νησιά του Ιονίου τους 19 με 21 βαθμούς και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και πιθανόν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ή πρόσκαιρα ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

Νεφώσεις κατά τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κατά διαστήματα μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ασθενείς μεταβλητοί και στα ανατολικά βορείων διευθύνσεων 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Καταιγίδες

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Θυελλώδεις άνεμοι

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς

Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.

Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

*Βίντεο - χάρτης από το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ - HCMR).

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