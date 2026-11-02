Καιρός: Πού έβρεξε πιο πολύ - Περισσότερες από 20.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις

Snapshot Οι μεγαλύτερες βροχοπτώσεις καταγράφηκαν στους Φούρνους Ικαρίας (~118 mm), στο Φανάρι Ροδόπης (~114 mm) και στη Σάμο (~100 mm).

Καταγράφηκαν περισσότερες από 20.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις σε όλη την επικράτεια.

Η χωρική κατανομή της βροχόπτωσης παρουσιάστηκε σε ειδικό χάρτη από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr. Snapshot powered by AI

Βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, με σημαντικά ύψη βροχής κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Ικαρίας, στα Δωδεκάνησα και στο νομό Ροδόπης. Επιπρόσθετα, μεγάλος αριθμός ηλεκτρικών εκκενώσεων ανιχνεύτηκε στην επικράτεια.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 18:00 το απόγευμα καταγράφηκαν στους Φούρνους Ικαρίας (~118 mm), στο Φανάρι Ροδόπης (~114 mm) και στη Σάμο (~100 mm). Στον χάρτη παρουσιάζεται η χωρική κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα.

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