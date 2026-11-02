Κακοκαιρία Agneta: «Σφυροκοπάει» τα Δωδεκάνησα - Ποτάμια οι δρόμοι σε Ρόδο, Ικαρία και Σάμο

Snapshot Η κακοκαιρία Agneta προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες και καταστροφές στη Ρόδο, με τουλάχιστον 60 οχήματα να παρασύρονται και δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις να πλημμυρίζουν.

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια σε Ρόδο, Ικαρία και Σάμο, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες και διακοπές κυκλοφορίας σε αρκετές περιοχές.

Τα σχολεία στη Ρόδο παρέμειναν κλειστά για λόγους ασφαλείας λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των πλημμυρικών φαινομένων.

Στη Σάμο και την Κάλυμνο προκλήθηκαν πλημμύρες και κατολισθήσεις, με τις αρχές να επιχειρούν αντλήσεις υδάτων και καθαρισμούς.

Η κακοκαιρία συνεχίζεται στα Δωδεκάνησα μέχρι την Πέμπτη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε διαρκή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση νέων προβλημάτων. Snapshot powered by AI

Βιβλικές καταστροφές και πλημμύρες προκάλεσε η πολύωρη σφοδρή βροχόπτωση που σημειώθηκε τις προηγούμενες ώρες στο νησί της Ρόδου.

Οι εικόνες που αντίκρισαν οι κάτοικοι στον Αρχάγγελο της Ρόδου ξύπνησαν μνήμες από τα παρελθόν και συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο του 2021 όταν η περιοχή είχε πλημμυρίσει και πάλι.

Η βροχόπτωση που διήρκησε τουλάχιστον 17 ώρες είχε ως αποτέλεσμα η περιοχή να δεχθεί τεράστιο όγκο νερού με του κατοίκους να λαμβάνουν μήνυμα από το 112 στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/11).

Οι καταστροφές που προκάλεσαν οι έντονες καιρικές συνθήκες είναι μεγάλες, καθώς εξαιτίας του μεγάλου όγκου νερού που έπεσε δημιουργήθηκαν χείμαρροι τόσο μέσα στο χωριό όσο και έξω από αυτό με αποτέλεσμα να παρασύρουν αυτοκίνητα αλλά και ότι άλλο υπήρχε αφύλακτο στην περιοχή.

Οι εικόνες στο βίντεο που δημοσίευσε το rodiaki.gr είναι ενδεικτικές:

Ο δήμαρχος Ρόδου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», περιέγραψε το μέγεθος της καταστροφής, τονίζοντας ότι τα φαινόμενα ξεπέρασαν ακόμη και τις πιο δυσοίωνες προβλέψεις.

Όπως ανέφερε, δεν επρόκειτο απλώς για μια κακοκαιρία που είχε χαρακτηριστεί κόκκινη, καθώς η ένταση της βροχόπτωσης ξεπέρασε κάθε εκτίμηση, προκαλώντας προβλήματα σε επιχειρήσεις και κατοικίες.

Σημειώνεται ότι αυτήν την ώρα έχουν κοπάσει ως προς την σφοδρότητά τους ωστόσο η κακοκαιρία αναμένεται να επιμένει στην ευρύτερη περιοχή των Δωδεκανήσων μέχρι και την Πέμπτη.

Οι κάτοικοι έκαναν λόγο λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα, επισημαίνοντας, στον δήμαρχο του νησιού ότι έχουν να βιώσουν αντίστοιχη κακοκαιρία εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια.

Σημειώνεται ότι εξαιτίας των φαινομένων και για λόγους προστασίας μαθητων και εκπαιδευτικών ελήφθη η απόφαση τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά σήμερα.

Τουλάχιστον 60 οχήματα παρασύρθηκαν στον Αρχάγγελο – Δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ - ΜΠΕ τουλάχιστον 60 οχήματα παρασύρθηκαν και υπέστησαν ζημιές, ενώ σε δεκάδες υπολογίζονται οι κατοικίες και οι επαγγελματικοί χώροι στους οποίους εισέβαλαν νερά. Η συνολική έκταση των καταστροφών δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί, με τις πρώτες εκτιμήσεις να περιγράφουν ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση στην περιοχή.

Η Πυροσβεστική, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και οι εθελοντές παραμένουν σε ετοιμότητα σε ολόκληρο το νησί, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα και επικίνδυνα σημεία στο οδικό δίκτυο.

Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε σημεία στις περιοχές Κολυμπίων, Καλάθου και Αρχαγγέλου, στην ανατολική πλευρά της Ρόδου. Η Πολιτική Προστασία συνιστά να αποφεύγονται οι μετακινήσεις στις συγκεκριμένες περιοχές και να ακολουθούνται οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Η νέα κακοκαιρία πλήττει την περιοχή του Αρχαγγέλου λίγες εβδομάδες μετά την τραγωδία της 14ης Οκτωβρίου στα Στεγνά. Τότε, ένας 62χρονος εργαζόμενος στην περιοχή έχασε τη ζωή του, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Δείτε παρακάτω περισσότερες εικόνες από τις ζημιές που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση:

Λάσπη οι δρόμοι σε Σάμο και Κάλυμνο

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στη Σάμο και την Κάλυμνο.

Στη Σάμο υπερχείλισε ρέμα στην περιοχή του Ηραίου, με αποτέλεσμα τα νερά να «εισβάλουν» σε σπίτια και υπόγειους χώρους.

Η Πυροσβεστιή βρίσκεται σε ετοιμότητα και επιχειρούν αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα υπόγεια εννέα οχήματα και 20 πυροσβέστες.

Την ίδια ώρα, στο έργο της αντιμετώπισης της κατάστασης συνδράμουν μηχανήματα του Δήμου, σε μία προσπάθεια να απομακρυνθούν φερτά υλικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πλημμύρισαν σπίτια και στην Κάλυμνο

Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται και στην Κάλυμνο και σύμφωνα με το kalymnosnews, σημειώθηκε κατολίσθηση, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, στην Πόθια.

Ένας μεγάλος ογκόλιθος αποκολλήθηκε από την πλαγιά, πέρασε πάνω από τον δρόμο και κατέληξε μέσα σε ιδιωτικό γκαράζ, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Ποτάμια οι δρόμοι και στην Ικαρία

Η κακοκαιρία Agneta συνεχίζει να προκαλεί έντονα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας, με την Ικαρία να βρίσκεται ανάμεσα στα νησιά που δέχονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Η ένταση των φαινομένων προκάλεσε πλημμυρικά προβλήματα, με μεγάλες ποσότητες νερού να συγκεντρώνονται σε δρόμους και άλλες περιοχές του νησιού.

Η ισχυρή καταιγίδα έφερε στο προσκήνιο τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων, καθώς η κακοκαιρία Agneta βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, ειδικά σε σημεία όπου παρατηρείται συσσώρευση υδάτων.

Πλημμυρικά ⛔️🚨 φαινόμενα από την ισχυρή καταιγίδα και στο νησί της #Ικαρίας. Βίντεο : Voula voulgari https://t.co/nM4K3G3z6l — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 2, 2026

Χανιά: Τα νερά έγιναν ορμητικός χείμαρρος στη Σούγια

Τα μεγάλα ύψη βροχής, μετέτρεψαν τον Καμαριανό ποταμό, που εκβάλλει στο Λυβικό Πέλαγος από την κεντρική παραλία της Σούγιας, σε ορμητικό χείμαρρο.

Μέσα από τις εικόνες που μεταφέρει ο Αχιλλέας Ακρίβος, φαίνεται το ποτάμι να έχει “αγριέψει”, μεταφέροντας στη θάλασσα χώμα και φερτά υλικά, διαμορφώνοντας αρκετά επικίνδυνες συνθήκες.

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