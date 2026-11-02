Καιρός: Τι ώρα θα ξεκινήσουν οι καταιγίδες στην Αττική σήμερα

Snapshot Ο καιρός παρουσιάζει σημαντική επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες που επηρεάζουν ήδη πολλές περιοχές της χώρας.

Στην Αττική, οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν από το μεσημέρι με δύο κύματα, το πρώτο μεταξύ μεσημεριού και απογεύματος και το δεύτερο, πιο έντονο, τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Κατά τη δεύτερη φάση της κακοκαιρίας στην Αττική υπάρχει πιθανότητα μικροπλημμυρικών φαινομένων και ενίσχυση των ανέμων τη νύχτα.

Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει μέχρι τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα φαινόμενα θα καλύψουν σχεδόν όλη τη χώρα έως αργά το βράδυ.

Απαιτείται προσοχή και συνεχής ενημέρωση από τους πολίτες, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην κυκλοφορία και την καθημερινότητα. Snapshot powered by AI

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός, με βροχές να επηρεάζουν ήδη αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα, ενώ η αυριανή ημέρα αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητική λόγω της εξέλιξης της κακοκαιρίας. Η προσοχή πρέπει να είναι αυξημένη καθώς τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα καλύψουν μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ζώνη καταιγίδων που επεκτείνεται από τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά έως το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Οι βροχές και οι τοπικά ισχυρές καταιγίδες συνεχίζονται, ωστόσο αναμένεται σταδιακή εξασθένηση τις επόμενες ώρες. Παράλληλα, ο καιρός θα επιδεινωθεί εκ νέου στη δυτική Ελλάδα, με τα φαινόμενα να μετατοπίζονται ανατολικότερα και έως αργά το βράδυ να καλύπτουν σχεδόν όλη τη χώρα.

Για την Αττική, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει πως από το μεσημέρι και μετά θα υπάρξει σημαντική επιδείνωση, με δύο κύματα καταιγίδων. Το πρώτο αναμένεται μεταξύ μεσημεριού και απογεύματος, ενώ το δεύτερο, πιο έντονο, θα σημειωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η περιοχή θα βιώσει έντονες βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα μικροπλημμυρικών φαινομένων κατά τη δεύτερη φάση της κακοκαιρίας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν τη νύχτα και η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας απαιτεί συνεχή ενημέρωση και προσοχή από τους πολίτες, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην κυκλοφορία και την καθημερινότητα. Συνιστάται η προετοιμασία για πιθανές πλημμύρες και η τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων υπηρεσιών.

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