Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για τις επόμενες 48 ώρες - Οι επικίνδυνες περιοχές

Snapshot Ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας έως την Τετάρτη το μεσημέρι με έντονες βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.

Το βαρομετρικό χαμηλό πάνω από την Ιταλία φέρνει ψυχρές αέριες μάζες και πτώση της θερμοκρασίας, με χιονοπτώσεις στα ψηλότερα βουνά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Η επαγρύπνηση είναι απαραίτητη τις επόμενες 48 έως 72 ώρες λόγω παρατεταμένων βροχών, καταιγίδων και πιθανών χαλαζοπτώσεων.

Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού με πιο ήπιες συνθήκες και άνοδο της θερμοκρασίας.

Η Τετάρτη θα φέρει βελτίωση στον καιρό με σταθεροποίηση της ατμόσφαιρας και περιορισμό των βροχοπτώσεων. Snapshot powered by AI

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει σημαντικά το μεγαλύτερο μέρος της χώρας μέχρι και την Τετάρτη το μεσημέρι, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, με πιο ήπιες συνθήκες και άνοδο της θερμοκρασίας.

Το τρέχον κύμα κακοκαιρίας, που έχει ήδη ξεκινήσει, θα ενταθεί τις επόμενες ώρες, φέρνοντας εκτεταμένες βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Το βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται πάνω από την Ιταλία προκαλεί ψυχρότερες αέριες μάζες, οι οποίες εισβάλλουν στη χώρα μας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κακοκαιρίας είναι οι παρατεταμένες και έντονες βροχές, οι τοπικά ισχυρές καταιγίδες, ιδιαίτερα σε παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές, καθώς και οι ενισχυμένοι άνεμοι που θα στραφούν σε βοριάδες. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και αναμένονται χιονοπτώσεις στα ψηλότερα βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας.

Η επαγρύπνηση είναι απαραίτητη για τις επόμενες 48 έως 72 ώρες, μέχρι το τέλος της κακοκαιρίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι έντονες βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν, ενώ δεν αποκλείονται τοπικά φαινόμενα χαλαζοπτώσεων και χιονοπτώσεων στα ορεινά.

Αύριο αναμένονται γενικευμένες καταιγίδες με μεγάλη διάρκεια, οι οποίες από το βράδυ θα μετατοπιστούν προς το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο και τη βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα. Η Τετάρτη θα φέρει βελτίωση με πιο ήπιες καιρικές συνθήκες στα περισσότερα μέρη της χώρας.

Με την είσοδο του βοριά, η ατμόσφαιρα θα σταθεροποιηθεί, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση πριν από την αναμενόμενη άνοδο της από την Πέμπτη και μετά. Οι βροχοπτώσεις θα περιοριστούν σημαντικά, δίνοντας μια ανάσα στους πολίτες και τις δραστηριότητες που επηρεάστηκαν από το κύμα κακοκαιρίας.

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