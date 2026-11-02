Καιρός - Ζιακόπουλος: Δυνητικά επικίνδυνες βροχές με μεγάλη ένταση και διάρκεια

Για δυνητικά επικίνδυνες βροχές κάνει λόγο στην νέα ανάλυσή του για τον καιρό των επομένων ημερών ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Αναλυτικότερα αναφέρει:

Βαρομετρικό χαμηλό στη Ν. Ιταλία, συνοδευόμενο από μέτωπα κακοκαιρίας, κινείται ανατολικά και το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη) θα προκαλέσει βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα καθώς και στα νησιά του Α-ΒΑ Αιγαίου. Οι βροχές στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, τη Β-ΒΑ χώρα και τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου θα έχουν μεγάλη ένταση και σχετικά μεγάλη διάρκεια, με συνέπεια σε τοπικό επίπεδο ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων να είναι αυξημένος. Κατά τα άλλα, οι άνεμοι στα πελάγη θα φθάσουν τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία στη βόρεια Ελλάδα δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς, αλλά στις νότιες νησιωτικές περιοχές της χώρας θα φθάσει τους 24 βαθμούς.

Την Τετάρτη (4/11), προβλέπεται βελτιωμένος καιρός, με εξαίρεση τη Θράκη, τα νησιά του Α. Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα όπου τις πρωινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι σταδιακά θα στραφούν σε Β-ΒΔ με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές της.

Τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα και οι χαμηλές θερμοκρασίες κυρίως στην ανατολική και τη βόρεια χώρα. Τοπικές βροχές, κατά κανόνα ασθενείς, αναμένονται στην κεντρική Μακεδονία, την Α. Θεσσαλία, την Α. Στερεά- Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη.

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