Καιρός: Οι πλημμύρες που μας αιφνιδίασαν και το μεγάλο στοίχημα της έγκαιρης προειδοποίησης

Ο γνωστός μετεωρολόγος δίνει την πρόγνωσή του για την πορεία της κακοκαιρίας στο Newsbomb.gr

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Οι πλημμύρες που μας αιφνιδίασαν και το μεγάλο στοίχημα της έγκαιρης προειδοποίησης
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι πλημμύρες στην Κρήτη αιφνιδίασαν λόγω ανεπαρκούς ανάδειξης της έντασης των βροχοπτώσεων στις προειδοποιήσεις και περιορισμένης ακρίβειας των προγνωστικών μοντέλων.
  • Το nowcasting, δηλαδή η πρόγνωση πολύ μικρής χρονικής διάρκειας με συνεχή παρακολούθηση, είναι κρίσιμο για την έγκαιρη ανίχνευση επικίνδυνων καταιγίδων σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο όπως η Κρήτη.
  • Τα μετεωρολογικά ραντάρ, οι δορυφόροι και τα συστήματα ανίχνευσης ηλεκτρικών εκκενώσεων μπορούν να εντοπίζουν επικίνδυνες καιρικές εξελίξεις σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, αλλά η πλήρης επιχειρησιακή αξιοποίηση των δεδομένων αυτών δεν είναι πάντα εξασφαλισμένη.
  • Απαιτείται ολοκληρωμένο και συνεχώς λειτουργικό σύστημα παρακολούθησης με ιδιαίτερη προτεραιότητα για την Κρήτη, καθώς και συνεργασία με υφιστάμενες τεχνικές εγκαταστάσεις για την προστασία των πολιτών.
  • Η προειδοποίηση πρέπει να ανανεώνεται διαρκώς με βάση την πραγματική εξέλιξη των φαινομένων και να συνδυάζει μετεωρολογικά και υδρολογικά δεδομένα για την αποτίμηση του κινδύνου πλημμυρών σε ευρύτερες λεκάνες απορροής.
Snapshot powered by AI

Δεν έχουν άδικο να διαμαρτύρονται οι φίλοι μας από την Κρήτη για τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις πλημμύρες που σημειώθηκαν σήμερα σε περιοχές του νησιού. Και αυτό γιατί η ένταση των βροχοπτώσεων δεν είχε αναδειχθεί επαρκώς στις προειδοποιήσεις, ενώ και τα περισσότερα προγνωστικά μοντέλα δεν αποτύπωσαν εγκαίρως την πραγματική διάσταση των φαινομένων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο, στη σημερινή πρωινή του πρόγνωση, έδινε σημαντικά ύψη βροχής στη δυτική και σε τμήματα της κεντρικής Κρήτης. Η πληροφορία αυτή, ωστόσο, δεν αξιολογήθηκε και δεν προβλήθηκε με την απαιτούμενη έμφαση.

1793618214092-394536040-unnamed.jpg

Το ζήτημα δεν είναι να αναζητήσουμε απλώς ποιος προέβλεψε σωστά και ποιος όχι. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι πώς μπορούμε να εντοπίζουμε έγκαιρα μια επικίνδυνη καταιγίδα, ακόμη και όταν τα αριθμητικά μοντέλα δεν έχουν προβλέψει σωστά τη θέση ή την έντασή της.

Η Κρήτη και η ανάγκη ουσιαστικού nowcasting

Εδώ ακριβώς βρίσκεται η μεγάλη σημασία του nowcasting, δηλαδή της πρόγνωσης πολύ μικρής χρονικής διάρκειας, με συνεχή παρακολούθηση της πραγματικής εξέλιξης των φαινομένων.

Μια ισχυρή καταιγίδα μπορεί να αναπτυχθεί μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα και να δώσει πολύ μεγάλα ύψη βροχής σε περιορισμένη γεωγραφική έκταση. Ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου το έντονο ανάγλυφο, οι ορεινοί όγκοι και οι μικρές λεκάνες απορροής μπορούν να επιταχύνουν την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, η έγκαιρη ανίχνευση αποκτά καθοριστική σημασία.

Τα μετεωρολογικά ραντάρ μπορούν να παρακολουθούν σχεδόν σε πραγματικό χρόνο την ανάπτυξη, την κίνηση και την ένταση των βροχοφόρων πυρήνων. Σε συνδυασμό με τους δορυφόρους, τους επίγειους σταθμούς και τα συστήματα ανίχνευσης ηλεκτρικών εκκενώσεων, προσφέρουν τη δυνατότητα να εντοπίζονται επικίνδυνες εξελίξεις πριν εκδηλωθούν οι σοβαρότερες επιπτώσεις τους.

Στην περίπτωση της σημερινής καταιγίδας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφερόμενη καταγραφή της από ραντάρ που συνδέεται με την αμερικανική εγκατάσταση στη Σούδα. Αυτό αναδεικνύει ένα ουσιαστικό ερώτημα: Γιατί να υπάρχουν τεχνικές δυνατότητες παρακολούθησης στην περιοχή, χωρίς να εξασφαλίζεται η πλήρης επιχειρησιακή αξιοποίησή τους για την προστασία των πολιτών;

Δεν αρκεί, λοιπόν, να διαθέτουμε μόνο καλά προγνωστικά μοντέλα. Χρειαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο και συνεχώς λειτουργικό σύστημα παρακολούθησης, με επαρκή κάλυψη και στα νότια τμήματα της χώρας. Η Κρήτη πρέπει να αποτελέσει ιδιαίτερη προτεραιότητα στον σχεδιασμό του εθνικού δικτύου μετεωρολογικών ραντάρ. Παράλληλα, χρειάζεται να εξεταστεί η δυνατότητα συνεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων με υφιστάμενες εγκαταστάσεις, όπου αυτό είναι τεχνικά και θεσμικά εφικτό.

Η έγκαιρη προειδοποίηση δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά σε μια πρόγνωση που εκδόθηκε αρκετές ώρες νωρίτερα. Πρέπει να ανανεώνεται καθώς εξελίσσεται ο πραγματικός καιρός.

Η εξέλιξη του συστήματος και οι περιοχές που χρειάζονται προσοχή

Το οργανωμένο σύστημα της Agneta κινείται πλέον ανατολικότερα, διατηρώντας ωστόσο τον άστατο χαρακτήρα του και επηρεάζοντας διαφορετικές περιοχές της χώρας. Κατά τη σημερινή ημέρα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα δυτικά, όπου αναμένονται νέες βροχές και καταιγίδες, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου τα ισχυρά φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν έως τις βραδινές ώρες.

Παράλληλα, στη βόρεια Ελλάδα η προσοχή δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα τοπικά μέγιστα της βροχόπτωσης. Οι αναλύσεις μας για τις λεκάνες απορροής δείχνουν σημαντικές ποσότητες νερού σε τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ απαιτείται προσοχή και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι πόσο νερό δέχεται συνολικά κάθε λεκάνη, σε πόσο χρόνο και σε πόσο μεγάλη έκταση. Όταν σημαντικά ύψη βροχής καλύπτουν μεγάλο μέρος μιας λεκάνης απορροής, μπορεί να αυξηθεί ουσιαστικά η επιφανειακή απορροή και η παροχή των ποταμών και των χειμάρρων.

Γι' αυτό η αξιολόγηση πρέπει να συνδυάζει τη μετεωρολογική πρόγνωση με την υδρολογική πληροφορία και τις πραγματικές παρατηρήσεις.

Τα σημερινά φαινόμενα στην Κρήτη μάς υπενθυμίζουν ότι, ακόμη και στην εποχή των εξελιγμένων αριθμητικών μοντέλων, υπάρχουν καταιγίδες που μπορούν να μας αιφνιδιάσουν. Η απάντηση δεν είναι να απορρίψουμε τα μοντέλα, αλλά να ενισχύσουμε τη συνεχή παρακολούθηση και την έγκαιρη προειδοποίηση. Δεν αρκεί να προβλέπουμε πού μπορεί να βρέξει. Πρέπει να μπορούμε να βλέπουμε πού βρέχει τώρα, πόσο έντονα βρέχει και ποιες περιοχές κινδυνεύουν τα επόμενα λεπτά. Αυτή είναι η πραγματική αξία του nowcasting και αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες για την αναβάθμιση της μετεωρολογικής υποστήριξης και της Πολιτικής Προστασίας στη χώρα μας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Κλείνει για 3 ημέρες το τμήμα Αντίρριο-Γαβρολίμνη – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

13:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει την Κυριακή 29 Νοεμβρίου

13:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι σε «κόκκινο» στην επικινδυνότητα

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 13χρονου στην Πεντέλη

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Οι πλημμύρες που μας αιφνιδίασαν και το μεγάλο στοίχημα της έγκαιρης προειδοποίησης

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομία Κατερίνης: Τουλάχιστον 11 συλλήψεις για συμμετοχή σε κύκλωμα

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η Ιλιάνα Γιότοβα που έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλγαρίας

13:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη με ΜΚΟ: « Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες, ας ηρεμήσουμε λίγο» - Νέοι διάλογοι του Φιρινίδη με τη σύντροφό του

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Τι συνέβη στο τελευταίο δραματικό λεπτό πριν το learjet «καρφωθεί» σε δρόμο του Παλμ Μπιτς

13:03LIFESTYLE

Κλειώ Μαζωνάκη: Ραγίζει καρδιές η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη - «Η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που πρέπει - Μακάρι να είχα το παιδί μου»

13:02ANNOUNCEMENTS

«Μην αφήσεις τον RSV να διακόψει τις στιγμές σου»: Νέα εκστρατεία ενημέρωσης

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Κομοτηνή: Αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες – Δείτε βίντεο

12:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη με ΜΚΟ: Η χλιδάτη ζωή του ιδιοκτήτη με σουίτες ξενοδοχείων και τραπέζια στα μπουζούκια

12:39ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» οι απάτες στη Δυτική Ελλάδα: 2,5 εκατ. ευρώ έκαναν «φτερά» σε εννέα μήνες

12:36ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Agneta: «Σφυροκοπάει» τα Δωδεκάνησα - Ποτάμια οι δρόμοι σε Ρόδο, Ικαρία και Σάμο

12:31ΥΓΕΙΑ

Επίπεδα οξυγόνου στο αίμα: Οι μετρήσεις-συναγερμός και τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Ξυλόκαστρο

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνά Οικονομάκου για τη ΜΚΟ: «Με είχαν προσεγγίσει μέσω Instagram - Είναι χυδαίο» - Τι είπε για τη συνεργασία τους

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννάκης για Basketgate: «Όλα αυτά κάνουν κακό στο μπάσκετ, έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη»

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: 25χρονος ποδοσφαιριστής κατέρρευσε στη διάρκεια αγώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:41ΚΑΙΡΟΣ

Γιάννης Καλλιάνος: Ζητά συγγνώμη για την πρόγνωσή του – «Δεν θα κρύβομαι όταν αστοχώ»

11:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Κυρίαρχος ο Μάνεσης - Ποιες εκπομπές έκαναν μονοψήφια στην πρωινή ζώνη

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα ξεκινήσουν οι καταιγίδες στην Αττική σήμερα

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Τι συνέβη στο τελευταίο δραματικό λεπτό πριν το learjet «καρφωθεί» σε δρόμο του Παλμ Μπιτς

13:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη με ΜΚΟ: « Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες, ας ηρεμήσουμε λίγο» - Νέοι διάλογοι του Φιρινίδη με τη σύντροφό του

13:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι σε «κόκκινο» στην επικινδυνότητα

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα καταλάβετε ότι κάποιος λέει ψέματα – Το κόλπο που αποκαλύπτει πρώην πράκτορας

12:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη με ΜΚΟ: Η χλιδάτη ζωή του ιδιοκτήτη με σουίτες ξενοδοχείων και τραπέζια στα μπουζούκια

11:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Έως τις 4 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις – To μεγάλο λάθος που μπορεί να σας κοστίσει

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολεοδομία Κατερίνης – Τουλάχιστον πέντε συλλήψεις

07:47ΚΟΣΜΟΣ

«Mayday, Mayday! Πέφτουμε!»: Ανατριχιαστικό ηχητικό πριν τη συντριβή του αεροπλάνου στη Φλόριντα

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Στην Ευελπίδων οι τρεις κατηγορούμενοι - Είχαν συλληφθεί 68 φορές στο παρελθόν - «Δεν φταίω», είπε ο πρώτος κατηγορούμενος

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - H εξέλιξη της κακοκαιρίας Agneta στη χώρα μας

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Κατσαφάδου: «Αμφισβητήθηκα από τον πρόεδρο της ΜΚΟ, ο Θεός όμως βλέπει τα πάντα» - Τι αποκαλύπτει για τα 33.000 ευρώ

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομία Κατερίνης: Τουλάχιστον 11 συλλήψεις για συμμετοχή σε κύκλωμα

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση «Χωριάτικο»: Η 47χρονη «Δήμητρα» που έφυγε για τη Γερμανία λίγο πριν από τις συλλήψεις

10:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για τις επόμενες 48 ώρες - Οι επικίνδυνες περιοχές

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος στο «Βήμα»: «Ο πρωθυπουργός παρουσίασε με πληρότητα τις ελληνικές θέσεις για το τουρκολιβυκό» - Τι είπε για συναινέσεις 

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γαμπρός έφτασε έφιππος στην εκκλησία συνοδεία 14 καβαλάρηδων και παντρεύτηκε με 14 κουμπάρους

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Ρόδος: Εικόνες καταστροφής από την πολύωρη βροχόπτωση στον Αρχάγγελο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ