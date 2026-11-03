Καιρός: Υψώνεται «βαρομετρικό βουνό» στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες - Τι θα φέρει μετά την «Agneta»

Σε εξέλιξη δεύτερο κύμα κακοκαιρίας με έντονες βροχές και καταιγίδες – Βελτίωση από αύριο το απόγευμα

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Υψώνεται «βαρομετρικό βουνό» στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες - Τι θα φέρει μετά την «Agneta»
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  • Υπάρχει σε εξέλιξη δεύτερο κύμα κακοκαιρίας με έντονες βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, που επηρεάζει κυρίως τα δυτικά, βορειοδυτικά και τη Χαλκιδική.
  • Το βαρομετρικό χαμηλό προκαλεί τοπικά έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, με μεγαλύτερη ένταση στα δυτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τη βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα.
  • Η κακοκαιρία υποχωρεί από αύριο το απόγευμα, με βελτίωση των καιρικών συνθηκών και άνοδο της θερμοκρασίας από το Σάββατο.
  • Ένα βαρομετρικό υψηλό θα καλύψει τη χώρα, αποκλείοντας νέα κύματα κακοκαιρίας και επιτρέποντας σταθερό και ήπιο καιρό για αρκετές ημέρες.
  • Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι, πτώση θερμοκρασίας και περιορισμός βροχών κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά.
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Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας πλήττει τη χώρα, φέρνοντας βροχές, ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Η κακοκαιρία αναμένεται να ολοκληρώσει τη δράση της μέσα στην αυριανή ημέρα, ανοίγοντας τον δρόμο για ήπιες καιρικές συνθήκες και άνοδο της θερμοκρασίας.

Προς το παρόν, το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας επηρεάζει κυρίως τα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, όπου παρουσιάζονται οι πιο έντονες βροχοπτώσεις, καθώς και περιοχές της Χαλκιδικής. Η κεντρική Μακεδονία, το βόρειο Ιόνιο, η δυτική Στερεά και η Ήπειρος αναμένεται να δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο βροχής.

Το βαρομετρικό χαμηλό που προκαλεί αυτή την ασταθή ατμόσφαιρα δημιουργεί συνθήκες για τοπικά έντονες βροχές και καταιγίδες, ιδίως μέχρι το μεσημέρι. Ο καιρός παραμένει ιδιαίτερα ασταθής με βροχοπτώσεις και καταιγίδες που κατά διαστήματα επηρεάζουν διάφορες περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση στα δυτικά, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στη βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι πιο συχνές και ισχυρές.

Προοπτικές καιρού για τις επόμενες ημέρες

Η κακοκαιρία αναμένεται να υποχωρήσει από αύριο το απόγευμα, με βελτίωση των καιρικών συνθηκών στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι, πτώση της θερμοκρασίας και περιορισμός των βροχών κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Από το Σάββατο και μετά, ο καιρός θα είναι σαφώς βελτιωμένος, με άνοδο της θερμοκρασίας και σταθερότητα που αναμένεται να διαρκέσει για αρκετές ημέρες.

Ένα βαρομετρικό υψηλό θα καλύψει τη χώρα, αποκλείοντας πρόσκαιρα νέα κύματα κακοκαιρίας και επιτρέποντας την επιστροφή σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες.

Οι επόμενες ημέρες προβλέπονται με καλό καιρό και ευνοϊκές θερμοκρασίες, προσφέροντας ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο για την πλειονότητα της χώρας.

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