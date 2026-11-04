Καιρός: Με βροχές και τοπικές καταιγίδες η Τετάρτη – Σε πτώση η θερμοκρασία

Γενικά άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τετάρτη στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

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Καιρός: Με βροχές και τοπικές καταιγίδες η Τετάρτη – Σε πτώση η θερμοκρασία
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  • Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά άστατος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.
  • Η θερμοκρασία θα πέσει στα βόρεια και θα κυμανθεί μεταξύ 16-18°C, ενώ στα νότια θα φτάσει έως 23°C.
  • Την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως σε ανατολική και κεντρική Μακεδονία, ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη με πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και ανατολικά.
  • Την Παρασκευή οι βροχές θα περιοριστούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, με μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.
  • Το Σάββατο ο καιρός θα έχει λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο και ανατολικά, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Τετάρτη στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και νωρίς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά, όπου στα ορεινά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και από το βράδυ έως 7 μποφόρ στα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 19 με 21, στο νότιο Αιγαίο τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

  • Θράκη: 10 – 16°C
  • Ανατολική Μακεδονία: 11 – 17°C
  • Κεντρική Μακεδονία: 10 – 18°C
  • Δυτική Μακεδονία: 6 – 13°C
  • Ήπειρος: 10 – 19°C
  • Θεσσαλία: 11 – 20°C
  • Νησιά Ιονίου: 14 – 21°C
  • Δυτική Στερεά: 11 – 20°C
  • Δυτική Πελοπόννησος: 13 – 21°C
  • Ανατολική Πελοπόννησος: 13 – 21°C
  • Κυκλάδες: 17 – 22°C
  • Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 10 – 20°C
  • Κρήτη: 15 – 22°C
  • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 15 – 19°C
  • Δωδεκάνησα: 18 – 23°C
  • Αττική: 10 – 21°C
  • Θεσσαλονίκη: 10 – 17°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, πρόσκαιρα τοπικά ανατολικοί 5 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 20, στην Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου και τις Κυκλάδες τους 19 με 21 και στα Δωδεκάνησα τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και από το απόγευμα στο Ιόνιο, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4, τοπικά στο νότιο Ιόνιο 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

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