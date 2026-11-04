Καιρός: Έρχονται 24άρια - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Από την πτώση της θερμοκρασίας σε ανοιξιάτικες συνθήκες

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Έρχονται 24άρια - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη
ΚΑΙΡΟΣ
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Η σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών σηματοδοτεί την είσοδο σε πιο ήπιο καιρό τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Ο υδράργυρος αναμένεται να αυξηθεί από την Κυριακή, ενώ τις επόμενες 24 ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Την Πέμπτη οι βοριάδες θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας και σχηματισμό σύννεφων που θα φέρουν ασθενείς τοπικές βροχές. Αυτές οι βροχοπτώσεις θα εντοπίζονται κυρίως από το ύψος της Χαλκιδικής και νοτιότερα, καθώς και από την Πίνδο προς τα ανατολικά, χωρίς να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Η ψυχρή εισβολή θα επηρεάσει περιοχές όπως η ανατολική και νότια Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Χαλκιδική, η Εύβοια, η Πελοπόννησος και η βόρεια Κρήτη, ενώ στα δυτικά και το Ιόνιο ο ήλιος θα κυριαρχήσει με πολλές ώρες ηλιοφάνειας.

Η μεταβολή στον καιρό θα διατηρηθεί έως το Σάββατο, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από την Κυριακή και μετά.

Την Κυριακή αναμένεται ριζική αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, με «ατμοσφαιρικό βουνό» να προστατεύει τη χώρα από κακοκαιρίες και να προωθεί θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντική άνοδο του υδραργύρου και βελτίωση του καιρού.

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