Copernicus: Ο θερμότερος Αύγουστος που έχει καταγραφεί εδώ και 125.000 χρόνια

Snapshot Ο Αύγουστος του 2026 ήταν ο θερτερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη, με μέση θερμοκρασία αέρα 16,96° Κελσίου.

Η περίοδος Ιούνιος-Αύγουστος 2026 ισοφάρισε την πιο ζεστή περίοδο σε παγκόσμια κλίμακα των τελευταίων 125.000 χρόνων.

Στην Ευρώπη καταγράφηκαν πάνω από 30.000 θάνατοι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2026.

Η κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο Ελ Νίνιο συμβάλλουν στην αύξηση της θερμοκρασίας και την όξυνση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας των ωκεανών τον Αύγουστο έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο στα χρονικά, με 21,07° Κελσίου. Snapshot powered by AI

Το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της έζησε η Ευρώπη φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ευρωπαϊκή μετεωρολογική υπηρεσία Copernicus. Ο περασμένος Αύγουστος, μάλιστα, ήταν ο πιο θερμός που έχει καταγραφεί ποτέ, με τη μέση θερμοκρασία του αέρα να φτάνει τους 16,96° Κελσίου.

«Ο Αύγουστος του 2026 ήταν αξιοσημείωτος μήνας στα χρονικά του παγκόσμιου κλίματος», ανέφερε η Σαμάνθα Μπέρτζες, επιστήμονας στο ευρωπαϊκό κέντρο μεσοπρόθεσμων μετεωρολογικών προβλέψεων (ECMWF), στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του Κοπέρνικου. «Οι άνθρωποι κατά πάσα πιθανότητα δεν είχαν γνωρίσει ποτέ πριν θερμοκρασίες τόσο υψηλές όσο σήμερα τα τελευταία τουλάχιστον 100.000 χρόνια», πρόσθεσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η θερμότερη περίοδος σε 125.000 χρόνια

O αμέσος θερμότερος μήνας είναι ο Ιούλιος του 2023, που σημείωσε πολύ μικρή διαφορά από τον φετινό Αύγουστο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 16,95° Κελσίου. Μάλιστα, η περίοδος από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο θεωρείται η πιο ζεστή περίοδος που καταγράφηκε σε παγκόσμια κλίμακα και ισοφάρισε εκείνη του 2024. Σύμφωνα με άλλες πηγές δεδομένων που ανασύρουν στοιχεία πολύ πριν από το 1940 που ξεκίνησαν οι επίσημες καταγραφές, η τρέχουσα περίοδος είναι πιθανόν η πιο θερμή που γνώρισε η Γη τα τελευταία 125.000 χρόνια.

Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύτηκαν μια ημέρα αφού η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία έκανε λόγο για το πιο θερμό καλοκαίρι σε 130 χρόνια στις ΗΠΑ. «Όσο η ανθρωπότητα συνεχίζει να καίει κολοσσιαίες ποσότητες άνθρακα, πετρελαίου και αερίου, η μόλυνση που προκαλείται θα συνεχίζει να υπερθερμαίνει τον πλανήτη μας, και κύματα ακραίας ζέστης θα συνεχίζουν να συντρίβουν απόλυτα ρεκόρ», ανέφερε ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για το κλίμα, ο Σάιμον Στιλ.

«Οι λύσεις είναι σαφείς», συνέχισε, αναφερόμενος στην «ταχύτερη μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας» και στην «προστασία των δασών μας και των ωκεανών».

Οι «μήνες-ρεκόρ» θα συνεχιστούν

Το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο ανεβάζει επίσης φέτος τη θερμοκρασία των ωκεανών με κυκλικό τρόπο, προκαλώντας ξηρασίες και πλημμύρες. Επιστήμονες εκφράζουν φόβους ότι θα επιδεινώσει την αύξηση της θερμοκρασίας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η κλιματική αλλαγή «κάνει κάθε επεισόδιο Ελ Νίνιο πιο θερμό, και όσο συνεχίζουμε να καίμε άνθρακα, πετρέλαιο και αέριο, αυτοί οι μήνες ρεκόρ θα συνεχίσουν να διαδέχονται ο ένας τον άλλον», ανέφερε η Φριντερίκε Ότο, καθηγήτρια κλιματολογίας του Imperial College του Λονδίνου.

Η παγκόσμια μέση θερμοκρασία τον Αύγουστο ήταν κατά 1,65° υψηλότερη από τον μέσο όρο της προβιομηχανικής εποχής, ανέφερε ακόμη η υπηρεσία Κοπέρνικος, δηλαδή πολύ πιο πάνω από το πιο φιλόδοξο όριο που προβλεπόταν στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, το 2015, για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2025.

Η Ευρώπη υπερθερμαίνεται

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και των καυσώνων που το σημάδεψαν δοκιμάστηκαν οι οργανισμοί δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Η δυτική Ευρώπη πέρασε «αλληλουχία κυμάτων ζέστης πρόωρων, επίμονων και έντονων», γνώρισε το πιο θερμό καλοκαίρι της ιστορίας της, πιο ζεστό από εκείνο του 2003, διαπίστωσε ακόμη το κέντρο Κοπέρνικος.

Σε όλη την ήπειρο, η μέση θερμοκρασία της ατμόσφαιρας ήταν 20,26° Κελσίου τον περασμένο μήνα, με άλλα λόγια 1,10° Κελσίου πάνω από την προβιομηχανική περίοδο. Ήταν το τρίτο πιο θερμό καλοκαίρι στα χρονικά παγκοσμίως.

Στη Γαλλία, στη Βρετανία, στο Βέλγιο, οι μετεωρολογικές υπηρεσίες ανακοινώνουν η μια μετά την άλλη πως κατέγραψαν καλοκαίρι με θερμοκρασίες ρεκόρ.

Καταγράφτηκαν πάνω από 30.000 «πλεονάζοντες» θάνατοι ως τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικά δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν στην πλατφόρμα EuroMomo, που συγκεντρώνει στατιστικές από 23 ευρωπαϊκές χώρες και από υγειονομικές αρχές.

Τα κύματα ζέστης έπληξαν επίσης τους ωκεανούς, σύμφωνα με τον Κοπέρνικο. Η μέση μηνιαία θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών εξαιρουμένων των δυο πόλων έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο στα χρονικά (21,07° Κελσίου), ισοφαρίζοντας τον Μάρτιο του 2024.

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