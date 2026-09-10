Copernicus: Ο θερμότερος Αύγουστος που έχει καταγραφεί εδώ και 125.000 χρόνια

Στην Ευρώπη καταγράφηκαν περισσότεροι από 30.000 θάνατοι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Copernicus: Ο θερμότερος Αύγουστος που έχει καταγραφεί εδώ και 125.000 χρόνια
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Αύγουστος του 2026 ήταν ο θερτερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη, με μέση θερμοκρασία αέρα 16,96° Κελσίου.
  • Η περίοδος Ιούνιος-Αύγουστος 2026 ισοφάρισε την πιο ζεστή περίοδο σε παγκόσμια κλίμακα των τελευταίων 125.000 χρόνων.
  • Στην Ευρώπη καταγράφηκαν πάνω από 30.000 θάνατοι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2026.
  • Η κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο Ελ Νίνιο συμβάλλουν στην αύξηση της θερμοκρασίας και την όξυνση των ακραίων καιρικών φαινομένων.
  • Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας των ωκεανών τον Αύγουστο έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο στα χρονικά, με 21,07° Κελσίου.
Snapshot powered by AI

Το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της έζησε η Ευρώπη φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ευρωπαϊκή μετεωρολογική υπηρεσία Copernicus. Ο περασμένος Αύγουστος, μάλιστα, ήταν ο πιο θερμός που έχει καταγραφεί ποτέ, με τη μέση θερμοκρασία του αέρα να φτάνει τους 16,96° Κελσίου.

«Ο Αύγουστος του 2026 ήταν αξιοσημείωτος μήνας στα χρονικά του παγκόσμιου κλίματος», ανέφερε η Σαμάνθα Μπέρτζες, επιστήμονας στο ευρωπαϊκό κέντρο μεσοπρόθεσμων μετεωρολογικών προβλέψεων (ECMWF), στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του Κοπέρνικου. «Οι άνθρωποι κατά πάσα πιθανότητα δεν είχαν γνωρίσει ποτέ πριν θερμοκρασίες τόσο υψηλές όσο σήμερα τα τελευταία τουλάχιστον 100.000 χρόνια», πρόσθεσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

c3sbulletintemp202608figh2monthlyglobalsurfacetemperature.png

Η θερμότερη περίοδος σε 125.000 χρόνια

O αμέσος θερμότερος μήνας είναι ο Ιούλιος του 2023, που σημείωσε πολύ μικρή διαφορά από τον φετινό Αύγουστο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 16,95° Κελσίου. Μάλιστα, η περίοδος από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο θεωρείται η πιο ζεστή περίοδος που καταγράφηκε σε παγκόσμια κλίμακα και ισοφάρισε εκείνη του 2024. Σύμφωνα με άλλες πηγές δεδομένων που ανασύρουν στοιχεία πολύ πριν από το 1940 που ξεκίνησαν οι επίσημες καταγραφές, η τρέχουσα περίοδος είναι πιθανόν η πιο θερμή που γνώρισε η Γη τα τελευταία 125.000 χρόνια.

Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύτηκαν μια ημέρα αφού η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία έκανε λόγο για το πιο θερμό καλοκαίρι σε 130 χρόνια στις ΗΠΑ. «Όσο η ανθρωπότητα συνεχίζει να καίει κολοσσιαίες ποσότητες άνθρακα, πετρελαίου και αερίου, η μόλυνση που προκαλείται θα συνεχίζει να υπερθερμαίνει τον πλανήτη μας, και κύματα ακραίας ζέστης θα συνεχίζουν να συντρίβουν απόλυτα ρεκόρ», ανέφερε ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για το κλίμα, ο Σάιμον Στιλ.

«Οι λύσεις είναι σαφείς», συνέχισε, αναφερόμενος στην «ταχύτερη μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας» και στην «προστασία των δασών μας και των ωκεανών».

c3sbulletinpr202608mapsstanomaliesandextremes0.png

Οι «μήνες-ρεκόρ» θα συνεχιστούν

Το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο ανεβάζει επίσης φέτος τη θερμοκρασία των ωκεανών με κυκλικό τρόπο, προκαλώντας ξηρασίες και πλημμύρες. Επιστήμονες εκφράζουν φόβους ότι θα επιδεινώσει την αύξηση της θερμοκρασίας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η κλιματική αλλαγή «κάνει κάθε επεισόδιο Ελ Νίνιο πιο θερμό, και όσο συνεχίζουμε να καίμε άνθρακα, πετρέλαιο και αέριο, αυτοί οι μήνες ρεκόρ θα συνεχίσουν να διαδέχονται ο ένας τον άλλον», ανέφερε η Φριντερίκε Ότο, καθηγήτρια κλιματολογίας του Imperial College του Λονδίνου.

Η παγκόσμια μέση θερμοκρασία τον Αύγουστο ήταν κατά 1,65° υψηλότερη από τον μέσο όρο της προβιομηχανικής εποχής, ανέφερε ακόμη η υπηρεσία Κοπέρνικος, δηλαδή πολύ πιο πάνω από το πιο φιλόδοξο όριο που προβλεπόταν στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, το 2015, για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2025.

c3sbulletinpr202608warmestsummerforwesterneurope.png

Η Ευρώπη υπερθερμαίνεται

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και των καυσώνων που το σημάδεψαν δοκιμάστηκαν οι οργανισμοί δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Η δυτική Ευρώπη πέρασε «αλληλουχία κυμάτων ζέστης πρόωρων, επίμονων και έντονων», γνώρισε το πιο θερμό καλοκαίρι της ιστορίας της, πιο ζεστό από εκείνο του 2003, διαπίστωσε ακόμη το κέντρο Κοπέρνικος.

Σε όλη την ήπειρο, η μέση θερμοκρασία της ατμόσφαιρας ήταν 20,26° Κελσίου τον περασμένο μήνα, με άλλα λόγια 1,10° Κελσίου πάνω από την προβιομηχανική περίοδο. Ήταν το τρίτο πιο θερμό καλοκαίρι στα χρονικά παγκοσμίως.

Στη Γαλλία, στη Βρετανία, στο Βέλγιο, οι μετεωρολογικές υπηρεσίες ανακοινώνουν η μια μετά την άλλη πως κατέγραψαν καλοκαίρι με θερμοκρασίες ρεκόρ.

Καταγράφτηκαν πάνω από 30.000 «πλεονάζοντες» θάνατοι ως τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικά δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν στην πλατφόρμα EuroMomo, που συγκεντρώνει στατιστικές από 23 ευρωπαϊκές χώρες και από υγειονομικές αρχές.

Τα κύματα ζέστης έπληξαν επίσης τους ωκεανούς, σύμφωνα με τον Κοπέρνικο. Η μέση μηνιαία θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών εξαιρουμένων των δυο πόλων έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο στα χρονικά (21,07° Κελσίου), ισοφαρίζοντας τον Μάρτιο του 2024.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:27ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Πλήξαμε 8 ρωσικές υποδομές, ανάμεσά τους διυλιστήρια και λιμάνια» - 9 νεκροί από νέες επιθέσεις της Μόσχας

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Ζημιές σε πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη από ιρανικά πλήγματα σε αεροπορική βάση

11:16LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Πέγκυ Ζήνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Από μια περίεργη σύμπτωση το έμαθα πριν ανακοινωθεί, τη στιγμή της μεταφοράς στο Ελπίς»

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Διπλή επιδρομή της ΕΛΑΣ με ειδικό κλιμάκιο του ψηφιακού εγκλήματος στο ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι

11:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: «Επιστρέφουμε στους πολίτες 4 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος»

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία από την Ιταλία - Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό

11:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο, αχ αυτή η 9η Σεπτέμβρη»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Toyota C-HR GR Sport ανανεώθηκε για τα 10 χρόνια του μοντέλου

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Χερσόνησος: Επικίνδυνη διπλή προσπέραση ΙΧ σε βυτιοφόρο και νταλίκα μέσα σε τούνελ – Δείτε βίντεο

10:49LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η γεμάτη αιχμές ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα - «Καλοφάγωτα τώρα»

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με την μετάβαση Ζελένσκι στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ: Παραλίγο να χτυπηθεί από ρωσικό drone είπε ο Νορβηγός πρωθυπουργός, το UAV ήταν 160 χλμ μακριά, λένε οι Μολδαβοί

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Ασυνείδητος οδηγός έτρεχε με 200 στη Συγγρού με επιτρεπόμενο όριο τα 90 χιλιόμετρα!

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: Ήθελε μια «λεγεώνα παιδιών» επειδή φοβόταν για εμφύλιο πόλεμο - Τι είπε στην πρώην σύντροφός του

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Βρετανοί κάπνιζαν στην τουαλέτα, βιντεοσκοπούσαν το πλήρωμα και προκάλεσαν αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο «Μακεδονία»

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδυναμία στη μητέρα του και η απόσταση το τελευταίο διάστημα

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιατρείο δεν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση, παράνομα τα μηχανήματα, λέει ο Πατούλης – Απολύτως νόμιμο, είχαν δηλωθεί στον ΙΣΑ, υποστηρίζει ο Αγαπηνός

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Copernicus: Ο θερμότερος Αύγουστος που έχει καταγραφεί εδώ και 125.000 χρόνια

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος που θώπευσε 14χρονη στο κέντρο της πόλης

10:15WHAT THE FACT

72 πόλεις μπήκαν στο μικροσκόπιο: Αυτές είναι οι 10 που είναι πιο ευάλωτες για την κλιματική καταστροφή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:37ΕΛΛΑΔΑ

Stem Cell: Ποιος είναι ο επικεφαλής της «υποτιθέμενης κλινικής» που «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν σε υπερδιέγερση την ώρα της θεραπείας, ήξερα γιατί» - Η κατάθεση της γιατρού στην Ασφάλεια

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η κατάθεση της γιατρού - «Μπέρδευε τα λόγια του, εγώ του πρότεινα πλασμαφαίρεση»

10:49LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η γεμάτη αιχμές ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα - «Καλοφάγωτα τώρα»

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιατρείο δεν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση, παράνομα τα μηχανήματα, λέει ο Πατούλης – Απολύτως νόμιμο, είχαν δηλωθεί στον ΙΣΑ, υποστηρίζει ο Αγαπηνός

21:48ΥΓΕΙΑ

Πλασμαφαίρεση: Τι είναι, πότε εφαρμόζεται και πώς μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανακοπή

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης στον Πύργο η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδυναμία στη μητέρα του και η απόσταση το τελευταίο διάστημα

09:19LIFESTYLE

«Βοηθάει τόσο συχνά κόσμο, που ξεχνάει πόσους έχει βοηθήσει» - Η άγνωστη ιστορία για τον Γιώργο Μαζωνάκη που αποκάλυψε πρώην εργαζόμενος σε μαγαζί που τραγουδούσε

07:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιτέλους φθινόπωρο στην Αττική - Η πρόγνωση Κολυδά και ECMWF για βροχές

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κάθε άνθρωπος πεθαίνει από τη ζέστη» – Το εφιαλτικό καλοκαίρι του 15440

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας» λέει ο δικηγόρος του

11:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο, αχ αυτή η 9η Σεπτέμβρη»

10:05LIFESTYLE

Δεν σταματούν οι αποχαιρετισμοί στον Γιώργο Μαζωνάκη - Από την Άννα Βίσση και τη Δέσποινα Βανδή έως τον Αντύπα και τη Ματούλα Ζαμάνη

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Το θρίλερ με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Τι συνέβη από το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι μέχρι το νοσοκομείο

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Χασαπόπουλος για Μαζωνάκη: «Μπροστά στις κάμερες έκλαιγαν ενώ δεν ήθελαν το καλό του»

08:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαζωνάκης: «Ο Γιώργος το τάμα του το έκανε στη νύχτα» - Η συγκινητική ανάρτηση Δεληβοριά

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μαζωνάκης: «Ο Γιώργος είχε πάρα πολλές φοβίες – Τα τελευταία 30 χρόνια δεν ήταν καλά», λέει ο Νίκος Μουρατίδης

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία από την Ιταλία - Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ