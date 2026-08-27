Ρεκόρ θανάτων από τον καύσωνα που πλήττει την Γερμανία - Περισσότεροι από οι 15.800 νεκροί

Όπως ανακοίνωσε στην εβδομαδιαία έκθεσή του το Ινστιτούτο «Ρόμπερτ Κοχ», επλήγησαν κυρίως άτομα άνω των 75 ετών, τα οποία αντιμετώπιζαν προϋπάρχουσες παθήσεις

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Ρεκόρ θανάτων από τον καύσωνα που πλήττει την Γερμανία - Περισσότεροι από οι 15.800 νεκροί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Περισσότεροι από 15.800 άνθρωποι έχουν πεθάνει φέτος στη Γερμανία λόγω ακραίων θερμοκρασιών, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.
  • Οι περισσότεροι θάνατοι αφορούν άτομα άνω των 75 ετών με προϋπάρχουσες παθήσεις.
  • Οι θάνατοι δεν οφείλονται άμεσα στη θερμοπληξία, αλλά στον συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών με καρδιαγγειακές, πνευμονικές ή νεφρικές παθήσεις.
  • Στην ιδιαίτερα ζεστή 26η εβδομάδα του έτους καταγράφηκαν 9.600 θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη.
  • Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η ευθύνη για τα αναγκαία μέτρα ανήκει στα κρατίδια.
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Περισσότεροι από 15.800 άνθρωποι - αριθμός ρεκόρ - έχουν χάσει την ζωή τους φέτος στη Γερμανία από αιτίες που σχετίζονται με τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Όπως ανακοίνωσε στην εβδομαδιαία έκθεσή του το Ινστιτούτο «Ρόμπερτ Κοχ», επλήγησαν κυρίως άτομα άνω των 75 ετών, τα οποία αντιμετώπιζαν προϋπάρχουσες παθήσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, διευκρινίζει το Ινστιτούτο, δεν οδηγεί η ζέστη στον θάνατο, π.χ. μέσω θερμοπληξίας, αλλά πρόκειται για συνδυασμό υψηλής θερμοκρασίας και καρδιαγγειακών, πνευμονικών ή νεφρικών παθήσεων.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, 9.600 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερα ζεστής 26ης ημερολογιακής εβδομάδας, από 22 έως 28 Ιουνίου, όταν το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές της χώρας. Μεταξύ τέλους Ιουλίου και 16ης Αυγούστου, περίπου 4.000 θάνατοι σχετίζονταν επίσης με τη ζέστη.

Οι συνέπειες των υψηλών θερμοκρασιών και της παρατεταμένης ξηρασίας απασχόλησαν και τη διήμερη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να τονίζει ωστόσο ότι τα αναγκαία μέτρα αποτελούν ευθύνη των κρατιδίων.

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