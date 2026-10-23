e-ΕΦΚΑ: Καταβάλλονται σήμερα αναδρομικά σε εργαζόμενους συνταξιούχους

Snapshot Σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, καταβάλλονται αναδρομικά σε συνταξιούχους που εργάστηκαν μετά τη συνταξιοδότησή τους.

Η πληρωμή αφορά δικαιούχους στους οποίους έχει προσμετρηθεί ο επιπλέον χρόνος ασφάλισης από τη μετασυνταξιοδοτική απασχόληση.

Τα αναδρομικά προκύπτουν από τον συνυπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν κατά το διάστημα της απασχόλησης μετά τη σύνταξη.

Η διαδικασία αφορά την αναπροσαρμογή των συνταξιοδοτικών παροχών βάσει του επιπλέον χρόνου ασφάλισης που αποκτήθηκε μετά την αρχική απονομή σύνταξης. Snapshot powered by AI

Αναδρομικά ποσά καταβάλλονται σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, σε συνταξιούχους που συνέχισαν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Η πληρωμή αφορά δικαιούχους για τους οποίους έχει πραγματοποιηθεί προσμέτρηση του επιπλέον χρόνου ασφάλισης που προέκυψε από την απασχόλησή τους μετά τη συνταξιοδότηση.

Ειδικότερα, τα αναδρομικά προκύπτουν από τον συνυπολογισμό στη σύνταξη των ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν κατά το διάστημα της μετασυνταξιοδοτικής απασχόλησης, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Πρόκειται για ποσά που συνδέονται με την αξιοποίηση του πρόσθετου ασφαλιστικού χρόνου των συνταξιούχων, οι οποίοι παρέμειναν στην αγορά εργασίας, αποκτώντας επιπλέον χρόνο ασφάλισης μετά την αρχική απονομή της σύνταξής τους.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά την αναπροσαρμογή των συνταξιοδοτικών παροχών με βάση τον χρόνο απασχόλησης που έχει προσμετρηθεί, ενώ τα αναδρομικά αντιστοιχούν στα ποσά που προκύπτουν από τον σχετικό υπολογισμό.