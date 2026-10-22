Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η ηθοποιός Σίλβια Δεληκούρα

Snapshot Η ηθοποιός Σίλβια Δληκούρα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και δημοσίευσε φωτογραφία από τα επείγοντα.

Δεν παρείχε λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Στη φωτογραφία φαίνεται ξαπλωμένη σε κρεβάτι, φορώντας μπλε φούτερ σε χώρο με μπλε διαχωριστική κουρτίνα.

Διατήρησε το χιούμορ της σχολιάζοντας την ταιριαστή απόχρωση των ρούχων της με το περιβάλλον των επειγόντων. Snapshot powered by AI

Μια φωτογραφία μέσα από τα επείγοντα νοσοκομείου δημοσίευσε η Σίλβια Δεληκούρα, προκαλώντας ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας της.

Η γνωστή ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ένα στιγμιότυπο από την παρουσία της στο νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη.

Στη φωτογραφία που ανέβασε σε Instagram Story, η Σίλβια Δεληκούρα εμφανίζεται ξαπλωμένη σε κρεβάτι των επειγόντων, φορώντας ένα μπλε φούτερ, ενώ πίσω της διακρίνεται η χαρακτηριστική μπλε διαχωριστική κουρτίνα του χώρου.

Παρά τις συνθήκες, η ηθοποιός φαίνεται πως δεν έχασε το χιούμορ της, καθώς επέλεξε να σχολιάσει με αυτοσαρκαστική διάθεση τη σύμπτωση των χρωμάτων στα ρούχα της και στο περιβάλλον του νοσοκομείου.

«Σέταρα μπλούζα με κουρτίνα στα επείγοντα... ινφλουένσερ», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με ένα emoji.

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