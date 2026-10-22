Γαρμπή – Σχοινάς: Νέα ανακοίνωση για την αντιδικία με επιχειρηματία - Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση

Snapshot Η δικαστική διαμάχη μεταξύ της Καίτης Γαρμπή, του Διονύση Σχοινά και επιχειρηματία για επιστροφή προκαταβολών ύψους 60.000 ευρώ αφορά εμφανίσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω πανδημίας.

Το Εφετείο Αθηνών υποχρέωσε τους δύο καλλιτέχνες να επιστρέψουν τα ποσά με τόκους και δικαστικά έξοδα, με την απόφαση να είναι τελεσίδικη, ενώ η αναίρεση στον Άρειο Πάγο έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

Η δικηγορική εταιρεία του επιχειρηματία αναφέρει ότι δεν βρέθηκαν διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία των καλλιτεχνών για εκτέλεση της απόφασης λόγω κατασχέσεων και βαρών σε λογαριασμούς και ακίνητα.

Υφίσταται δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των καλλιτεχνών από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, χωρίς να διευκρινίζεται νομική βάση ή έκταση.

Η τελική δικαστική απόφαση αναμένεται από τον Άρειο Πάγο, ο οποίος θα κρίνει την αίτηση αναίρεσης, ενώ μέχρι τότε ισχύει η αναστολή εκτέλεσης της εφετειακής απόφασης. Snapshot powered by AI

Στον Άρειο Πάγο έχει μεταφερθεί η δικαστική διαμάχη της Καίτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά με επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, με αντικείμενο την επιστροφή προκαταβολών συνολικού ύψους 60.000 ευρώ για καλλιτεχνικές εμφανίσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν.

Η υπόθεση, η οποία εκκρεμεί από την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού, έχει ήδη απασχολήσει τη Δικαιοσύνη σε δύο βαθμούς, με το Εφετείο Αθηνών να εκδίδει απόφαση που υποχρεώνει τους δύο τραγουδιστές να επιστρέψουν τα χρήματα που είχαν εισπράξει, πλέον των νόμιμων τόκων και των δικαστικών εξόδων.

Με νέα ανακοίνωσή της, η δικηγορική εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες», η οποία εκπροσωπεί την πλευρά του επιχειρηματία, διευκρινίζει ότι η εφετειακή απόφαση είναι τελεσίδικη, ενώ η αναίρεση που έχουν ασκήσει οι δύο καλλιτέχνες στον Άρειο Πάγο συνοδεύεται από αναστολή εκτέλεσης μέχρι την έκδοση απόφασης από το ανώτατο δικαστήριο.

Παράλληλα, η δικηγορική εταιρεία προβαίνει σε ισχυρισμούς για την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των δύο καλλιτεχνών, υποστηρίζοντας ότι κατά τις προηγούμενες προσπάθειες αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία για την ικανοποίηση της απαίτησης.

Το ιστορικό της οικονομικής διαφοράς

Η αντιδικία ανάγεται στις αρχές του 2020, όταν ο επιχειρηματίας Γιάννης Τσακουμάκος είχε συνάψει συμφωνία με τους δύο καλλιτέχνες για την πραγματοποίηση εμφανίσεων σε νυχτερινό κέντρο.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας καταβλήθηκαν προκαταβολές ύψους 40.000 ευρώ στον Διονύση Σχοινά και 20.000 ευρώ στην Καίτη Γαρμπή, έναντι των υπηρεσιών που επρόκειτο να παράσχουν.

Ωστόσο, οι εμφανίσεις δεν πραγματοποιήθηκαν, καθώς μεσολάβησε η πανδημία του κορωνοϊού και η επιβολή περιοριστικών μέτρων, που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων νυχτερινής διασκέδασης κατά την περίοδο 2020–2021.

Ακολούθησαν προσπάθειες επαναπρογραμματισμού των καλλιτεχνικών εμφανίσεων, χωρίς τελικά να υλοποιηθεί η αρχική συμφωνία.

Νέα προσπάθεια επαγγελματικής συνεργασίας σημειώθηκε το 2022, όταν ο Διονύσης Σχοινάς επρόκειτο να συμμετάσχει σε μουσικό σχήμα με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο «Κέντρο Αθηνών».

Η συνεργασία, ωστόσο, ματαιώθηκε πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα, έπειτα από διαφωνίες που είχαν ανακύψει σχετικά με τους όρους της καλλιτεχνικής συνύπαρξης και την παρουσίαση του σχήματος.

Μετά τη μη πραγματοποίηση των συμφωνημένων εμφανίσεων, η πλευρά του επιχειρηματία προχώρησε στη διεκδίκηση της επιστροφής των προκαταβολών, θεωρώντας ότι δεν συνέτρεχε πλέον νόμιμη αιτία για τη διατήρηση των συγκεκριμένων ποσών.

Η διαφωνία δεν επιλύθηκε εξωδικαστικά, με αποτέλεσμα να ασκηθεί αγωγή σε βάρος των δύο καλλιτεχνών.

Η πρωτόδικη κρίση και η ανατροπή στο Εφετείο

Η υπόθεση εξετάστηκε αρχικά σε πρώτο βαθμό, όπου η αγωγή του επιχειρηματία απορρίφθηκε.

Η πρωτόδικη κρίση, ωστόσο, ανετράπη κατά την εξέταση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, με το Εφετείο Αθηνών να κάνει δεκτή την αξίωση για επιστροφή των προκαταβολών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για το περιεχόμενο της εφετειακής απόφασης, το δικαστήριο έκρινε ότι, εφόσον οι συμφωνημένες καλλιτεχνικές υπηρεσίες δεν παρασχέθηκαν, τα ποσά που είχαν καταβληθεί ως προκαταβολές έπρεπε να αποδοθούν στον επιχειρηματία.

Συγκεκριμένα, ο Διονύσης Σχοινάς υποχρεώθηκε να επιστρέψει το ποσό των 40.000 ευρώ και η Καίτη Γαρμπή το ποσό των 20.000 ευρώ, με την προσθήκη των νόμιμων τόκων και των δικαστικών εξόδων.

Πρόκειται για τελεσίδικη απόφαση, η οποία, ωστόσο, έχει προσβληθεί με αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου.

Η προσφυγή στον Άρειο Πάγο και η αναστολή εκτέλεσης

Στη νέα ανακοίνωση της δικηγορικής εταιρείας «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες» επισημαίνεται ότι η εκκρεμής αναιρετική διαδικασία δεν μεταβάλλει τον τελεσίδικο χαρακτήρα της απόφασης του Εφετείου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Τη συγκεκριμένη απόφαση έχει προσβάλει η πλευρά των καλλιτεχνών, Διονυσίου Σχοινά και Αικατερίνης Γαρμπή, στον Άρειο Πάγο και έχουν τύχει απλώς αναστολής εκτελέσεως μέχρι την έκδοση απόφασης από τον Άρειο Πάγο».

Η νομική πλευρά του επιχειρηματία εκφράζει την εκτίμηση ότι η αίτηση αναίρεσης θα απορριφθεί ως αβάσιμη.

Επισημαίνεται, πάντως, ότι η σχετική κρίση ανήκει αποκλειστικά στον Άρειο Πάγο, ο οποίος καλείται να εξετάσει τους προβαλλόμενους λόγους αναίρεσης, στο πλαίσιο του προβλεπόμενου αναιρετικού ελέγχου.

Η αναστολή εκτέλεσης που έχει χορηγηθεί στους δύο καλλιτέχνες αναστέλλει προσωρινά την εκτέλεση της εφετειακής απόφασης, χωρίς να συνιστά ακύρωσή της ή αποδοχή της αίτησης αναίρεσης.

Οι ισχυρισμοί για κατασχεμένους λογαριασμούς και ακίνητα με βάρη

Στην ανακοίνωσή της, η δικηγορική εταιρεία προχωρά επίσης σε αναφορές σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση των δύο τραγουδιστών και τα αποτελέσματα των ενεργειών που είχαν προηγηθεί για την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης.

Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι οι προσπάθειες εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων από τα οποία θα μπορούσε να ικανοποιηθεί η επιδικασθείσα απαίτηση δεν απέδωσαν.

«Σε όλες τις προσπάθειες εκτέλεσης της δικαστικής αποφάσεως, δεν ανευρέθη κανένα περιουσιακό στοιχείο των Διονυσίου Σχοινά και Αικατερίνης Γαρμπή, διότι οι λογαριασμοί τους είναι κατάχρεοι και πολλαπλώς κατασχεμένοι, ενώ τα όποια ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους φέρουν βάρη και κατασχέσεις πολλαπλάσια της αξίας τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η δικηγορική εταιρεία κάνει, επιπλέον, λόγο για δέσμευση από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, χωρίς να εξειδικεύει στην ανακοίνωση τη νομική βάση, το αντικείμενο και την έκταση της συγκεκριμένης δέσμευσης.

Οι αναφορές αυτές αποτελούν ισχυρισμούς της πλευράς του επιχειρηματία, οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα μέσω των σχετικών επίσημων εγγράφων. Εξάλλου, τυχόν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την αρμόδια Αρχή δεν συνεπάγεται αυτομάτως διαπίστωση ποινικής ευθύνης.

Η δικηγορική εταιρεία σημειώνει ότι διαθέτει έγγραφα που, όπως υποστηρίζει, τεκμηριώνουν τις αναφορές της, μεταξύ των οποίων δικαστικές αποφάσεις, κτηματολογικά στοιχεία και έγγραφα αναγκαστικής εκτέλεσης και κατασχέσεων.

Η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα ενώπιον του Αρείου Πάγου, ενώ η πλευρά του επιχειρηματία επιμένει στη διεκδίκηση των ποσών που έχουν επιδικαστεί με την απόφαση του Εφετείου.

Καθοριστική για την περαιτέρω δικαστική εξέλιξη θα είναι η απόφαση επί της αίτησης αναίρεσης των δύο καλλιτεχνών.

Μέχρι την έκδοσή της, εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με τη δικηγορική εταιρεία, η χορηγηθείσα αναστολή εκτέλεσης, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της οριστικής διευθέτησης της οικονομικής διαφοράς που ξεκίνησε από τις ματαιωθείσες καλλιτεχνικές εμφανίσεις της περιόδου της πανδημίας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της δικηγορικής εταιρείας «Ν. Τ. Αγαπηνός και Συνεργάτες»

«Σε σχέση με την υπόθεση της Αγωγής κατά των καλλιτεχνών, Διονυσίου Σχοινά και Αικατερίνης Γαρμπή, για τη μη επιστροφή των προκαταβολών, η Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες» διευκρινίζει τα παρακάτω: Υφίσταται μια τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία υποχρεώνει και τους δύο καλλιτέχνες, Διονύσιο Σχοινά και Αικατερίνη Γαρμπή, να αποδώσουν στο ακέραιο τα χρήματα που είχαν λάβει ως προκαταβολή για υπηρεσίες μη παρασχεθείσες, δηλαδή αντίστοιχα τα ποσά των 40.000 ευρώ και 20.000 ευρώ, μετά των νομίμων τόκων και των δικαστικών εξόδων.

Τη συγκεκριμένη απόφαση έχει προσβάλει η πλευρά των καλλιτεχνών, Διονυσίου Σχοινά και Αικατερίνης Γαρμπή, στον Άρειο Πάγο και έχουν τύχει απλώς αναστολής εκτελέσεως μέχρι την έκδοση απόφασης από τον Άρειο Πάγο. Μέχρι την κρίση του Αρείου Πάγου, που θεωρείται βέβαιο ότι θα απορρίψει την αναίρεση ως παντελώς αβάσιμη, η υπόθεση έχει κριθεί τελεσίδικα σε βάρος των καλλιτεχνών.

Επισημαίνουμε ότι, σε όλες τις προσπάθειες εκτέλεσης της δικαστικής αποφάσεως, δεν ανευρέθη κανένα περιουσιακό στοιχείο των Διονυσίου Σχοινά και Αικατερίνης Γαρμπή, διότι οι λογαριασμοί τους είναι κατάχρεοι και πολλαπλώς κατασχεμένοι, ενώ τα όποια ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους φέρουν βάρη και κατασχέσεις πολλαπλάσια της αξίας τους.

Ενώ υφίσταται και δέσμευση από την αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Αυτά, για την αποκατάσταση των πραγμάτων στην αληθινή διάστασή τους. Στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (δικαστικές αποφάσεις, τελεσίδικες, δημοσιευμένα στοιχεία, κτηματολόγιο για χρέη και κατασχέσεις , κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών», αναφέρει η ανακοίνωση της νομικής εταιρείας.

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