Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς ακύρωσαν τη συναυλία τους στο Κατράκειο - «Κάναμε ένα βήμα πίσω»

Την ακύρωση της προγραμματισμένης συναυλίας τους στο Κατράκειο Θέατρο γνωστοποίησαν η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς, μέσα από τα social media.

Οι δύο καλλιτέχνες απευθύνθηκαν στους ανθρώπους που περίμεναν να τους δουν μαζί επί σκηνής, ζητώντας αρχικά συγγνώμη επειδή δεν τοποθετήθηκαν νωρίτερα σχετικά με την ακύρωση.

Όπως εξήγησαν, για τη συγκεκριμένη βραδιά, η οποία θα σηματοδοτούσε και το τελευταίο τους live μαζί, είχαν προετοιμάσει κάτι ιδιαίτερα μεγάλο. Ωστόσο, η εξέλιξη της προετοιμασίας και οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν δεν ήταν οι αναμενόμενες, με αποτέλεσμα να θεωρήσουν ότι δεν μπορούσαν να παρουσιάσουν στο κοινό αυτό που είχαν αρχικά οραματιστεί.

«Για τη συγκεκριμένη βραδιά και για να γιορτάσουμε το τελευταίο μας live μαζί, ετοιμάζαμε κάτι πολύ μεγάλο. Δυστυχώς όμως οι συνθήκες και η ροή της προετοιμασίας δεν μας βγήκαν όπως υπολογίζαμε και εντέλει οι πιθανότητες να υλοποιήσουμε αυτό που ονειρευόμασταν ήταν ελάχιστες», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

«Πήραμε την απόφαση να κάνουμε ένα βήμα πίσω»

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς τόνισαν πως, κάτω από αυτά τα δεδομένα, επέλεξαν να μην προχωρήσουν στη συναυλία, κάνοντας «ένα βήμα πίσω».

Παράλληλα, έδωσαν τη δική τους υπόσχεση στους θαυμαστές τους ότι θα επιστρέψουν όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τη συνάντηση με το κοινό με τον τρόπο που θεωρούν ότι της αξίζει.

«Δίνουμε υπόσχεση πως θα ξαναβρεθούμε με τον τρόπο που μας πρέπει, σε συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να γίνουμε μια αγκαλιά και μια φωνή όλοι μαζί, όπως ξέρουμε να κάνουμε», έγραψαν.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, οι δύο καλλιτέχνες ευχαρίστησαν το κοινό για τη στήριξή του τόσο στις όμορφες όσο και στις δύσκολες στιγμές.

«Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ, στα εύκολα και στα δύσκολα. Σας αγαπάμε! Διονύσης – Καίτη», κατέληξαν.

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