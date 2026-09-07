Γιόρτασε τα γενέθλιά της και της έκανε έκπληξη ο...Σάκης Ρουβάς - Το βίντεο που έγινε viral

Snapshot Η χορεύτρια του Σάκη Ρουβά γιόρτασε τα γενέθλιά της κατά τη διάρκεια εργασίας με μια έκπληξη από την ομάδα της.

Ο Σάκης Ρουβάς κρατούσε την τούρτα των γενεθλίων της χορεύτριας σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media.

Η χορεύτρια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη χειρονομία της ομάδας παρά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Το βίντεο αποτυπώνει τη ζεστή και φιλική σχέση μεταξύ των μελών της ομάδας του Σάκη Ρουβά. Snapshot powered by AI

Μια ξεχωριστή στιγμή έζησε η χορογράφος, Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου που συνεργάζεται με τον Σάκη Ρουβά, καθώς γιόρτασε τα γενέθλιά της εν ώρα εργασίας, έχοντας όμως στο πλευρό της τους συνεργάτες της που φρόντισαν να της χαρίσουν μια όμορφη έκπληξη.

Σε βίντεο που μοιράστηκε στα social media, η χορεύτρια εμφανίζεται δίπλα στον Σάκη Ρουβά, ο οποίος κρατά στα χέρια του την τούρτα των γενεθλίων της.

Η ίδια συνόδευσε το βίντεο με μια χαρακτηριστική λεζάντα, γράφοντας: «POV: It's your birthday but you're working and they still make sure to make it special» και πρόσθεσε: «Forever grateful for moments like this @Sakis Rouvas»

Η χορεύτρια θέλησε έτσι να δείξει την ευγνωμοσύνη της για την έκπληξη που δέχθηκε, παρά το γεγονός ότι την ημέρα των γενεθλίων της βρισκόταν στη δουλειά.

Στο βίντεο, ο Σάκης Ρουβάς κρατά την τούρτα, ενώ οι συνεργάτες της τής τραγουδούν το «Happy Birthday». Η ίδια ποζάρει χαμογελαστή, εμφανώς χαρούμενη για την όμορφη έκπληξη που της ετοίμασαν, σε ένα τρυφερό στιγμιότυπο από την καθημερινότητα της ομάδας του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Διαβάστε επίσης