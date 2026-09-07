Γιούλικα Σκαφιδά: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός - «Είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα;»

Η αποκάλυψη μέσα από ανάρτησή της

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Γιούλικα Σκαφιδά: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός - «Είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα;»
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  • Η ηθοποιός Γιούλικα Σκαφιδά νοσηλεύεται λόγω κολικού νεφρού και συνεχίζει να διατηρεί χιούμορ παρά την ταλαιπωρία.
  • Μέσα από τα social media, μοιράστηκε φωτογραφία από το νοσοκομείο και έκανε ένα χιουμοριστικό poll σχετικά με την κατάστασή της.
  • Η Γιούλικα Σκαφιδά επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή ιδιωτική και αποκαλύπτει μόνο όσα η ίδια επιθυμεί.
  • Είναι μητέρα ενός παιδιού και έχει διευκρινίσει ότι δεν είναι μονογονέας, αποφεύγοντας παρερμηνείες σχετικά με την οικογενειακή της κατάσταση.
  • Η ηθοποιός εκφράζει την εκτίμησή της για το σεβασμό που της δείχνουν σε συνεντεύξεις όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής της ζωής.
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Η Γιούλικα Σκαφιδά βρίσκεται στο νοσοκομείο, καθώς όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από ανάρτησή της στα social media, ταλαιπωρείται από κολικό νεφρού.

Παρά τον πόνο και την ταλαιπωρία, η ηθοποιός δεν χάνει το χαμόγελό της. Στη φωτογραφία που μοιράστηκε μέσα από το κρεβάτι του νοσοκομείου, ποζάρει σχηματίζοντας με τα δάχτυλά της το σήμα της νίκης, αντιμετωπίζοντας την περιπέτειά της με χιούμορ.

«Είναι ο κολικός νεφρού ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα;», έγραψε στη λεζάντα του story της.

Στη συνέχεια, η Γιούλικα Σκαφιδά θέλησε να διατηρήσει το χιουμοριστικό ύφος της, έκανε ένα poll στο Instagram με τις εξής επιλογές: «Ευκαιρία για ενυδάτωση. Το παν είναι το στιλ. Εσείς η νέα γενιά όλο γκρίνια είστε».

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Η γνωστή ηθοποιός έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και να μοιράζεται δημόσια μόνο όσα η ίδια επιθυμεί.

Είναι γνωστό πως είναι μητέρα ενός παιδιού, ενώ στο παρελθόν έχει μιλήσει και για την οικογενειακή της κατάσταση, διευκρινίζοντας πως δεν είναι μονογονέας.

«Ήταν δική μου πρωτοβουλία να προστατεύσω την προσωπική μου ζωή, και νιώθω ευγνώμων που το σεβάστηκαν σε όλες τις συνεντεύξεις μου, γιατί δεν το θεωρώ δεδομένο. Έχω διευκρινίσει ότι δεν είμαι μονογονέας, επειδή δεν ήθελα να δέχομαι εύσημα για κάτι που δεν είμαι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεγαλώνεις ένα παιδί, ειδικά αν έχεις και μια δύσκολη καθημερινότητα λόγω δουλειάς», έχει αναφέρει χαρακτηριστικά.

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