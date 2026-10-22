Μπιάνκα Σενσόρι: Πόζαρε με αέρα ντίβας των '70s και σχεδόν γυμνή - Η νέα αποκαλυπτική φωτογράφιση

Η 31χρονη σύζυγος του Κάνιε Γουέστ φωτογραφήθηκε με αποκαλυπτικό μαύρο see-through σύνολο, εντυπωσιάζοντας με την αλλαγή στα μαλλιά της

Ανθή Κουρεντζή

Μπιάνκα Σενσόρι: Πόζαρε με αέρα ντίβας των '70s και σχεδόν γυμνή - Η νέα αποκαλυπτική φωτογράφιση
LIFESTYLE
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  • Η Μπιάνκα Σενσόρι επέστρεψε στο Instagram με ένα εξαιρετικά αποκαλυπτικό και ημιδιάφανο μαύρο σύνολο.
  • Το outfit της επικεντρώνεται στη σιλουέτα και τη θεατρικότητα, χωρίς χρήση αξεσουάρ.
  • Η νέα της εμφάνιση στα μαλλιά περιλαμβάνει μακριά καστανόξανθα μαλλιά με πυκνή φράντζα και μεγάλες μπούκλες εμπνευσμένες από τη δεκαετία του 1970.
  • Το μακιγιάζ της έχει έντονα τονισμένα μάτια με σκούρες αποχρώσεις και nude χείλη, δημιουργώντας ένα retro glamour look.
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Η Μπιάνκα Σενσόρι φαίνεται πως δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταλείψει τις εκκεντρικές στιλιστικές επιλογές που την έχουν καθιερώσει ως μία από τις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες της διεθνούς showbiz.

Η 31χρονη σύζυγος του Κάνιε Γουέστ επανήλθε στο Instagram με μία νέα σειρά φωτογραφιών, στις οποίες ποζάρει φορώντας ένα εξαιρετικά αποκαλυπτικό μαύρο σύνολο, παραμένοντας πιστή στην αισθητική που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια.

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Η Μπιάνκα Σένσορι / Instagram

Στα στιγμιότυπα, η Σενσόρι εμφανίζεται με ένα εφαρμοστό, ημιδιάφανο μαύρο κορμάκι με μακριά μανίκια και ψηλό λαιμό, το οποίο συνδυάζει με διάφανο καλσόν και μαύρες μυτερές γόβες.

Το σύνολο αφήνει ελάχιστα στη φαντασία, ενώ η λιτή γραμμή του και η απουσία αξεσουάρ στρέφουν όλη την προσοχή στη σιλουέτα και τη θεατρικότητα της εμφάνισης.

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Η Μπιάνκα Σένσορι / Instagram

Το νέο χτένισμα με αναφορές στα '70s

Πέρα από το αποκαλυπτικό outfit, εκείνο που ξεχωρίζει στις φωτογραφίες είναι η αλλαγή στην εμφάνιση των μαλλιών της.

Η Μπιάνκα Σενσόρι, η οποία έχει πειραματιστεί πολλές φορές με διαφορετικά χτενίσματα, παρουσιάζεται αυτή τη φορά με μακριά, καστανόξανθα μαλλιά, πυκνή φράντζα και μεγάλες μπούκλες στις άκρες.

Το συγκεκριμένο beauty look παραπέμπει στην αισθητική της δεκαετίας του 1970, θυμίζοντας τις χαρακτηριστικές ογκώδεις κουπ των γυναικών που πρωταγωνιστούσαν στις σελίδες των περιοδικών μόδας της εποχής.

Το μακιγιάζ της ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία, με έντονα τονισμένα μάτια, σκούρες αποχρώσεις και nude χείλη, δημιουργώντας μια εικόνα με στοιχεία retro glamour.

https://www.instagram.com/p/DexN_99gUpC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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