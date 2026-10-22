Σχοινάς για δικαστική διαμάχη: «Έχουμε κερδίσει όλα τα δικαστήρια»

Snapshot Ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμπή δηλώνουν ότι έχουν κερδίσει όλες τις δικαστικές υποθέσεις που τους αφορούν και αρνούνται οικονομικές οφειλές.

Η δικηγορική εταιρεία του επιχειρηματία υποστηρίζει ότι υπάρχει τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου που υποχρεώνει τους δύο τραγουδιστές να επιστρέψουν 60.000 ευρώ για ακυρωμένες εμφανίσεις.

Οι τραγουδιστές έχουν ασκήσει αναίρεση στον Άρειο Πάγο, ενώ η εκτέλεση της απόφασης έχει ανασταλεί μέχρι την τελική κρίση.

Η δικηγορική εταιρεία αναφέρει ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα ακίνητα των καλλιτεχνών φέρουν κατασχέσεις και βάρη, χωρίς να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση αυτών των ισχυρισμών.

Η διαμάχη αφορά προκαταβολές που δόθηκαν για εμφανίσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της πανδημίας και παραμένει ανοιχτή σε αναιρετικό επίπεδο. Snapshot powered by AI

Κατηγορηματικά διέψευσε ο Διονύσης Σχοινάς όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για οικονομικές οφειλές και δικαστικές διαμάχες που αφορούν τον ίδιο και τη σύζυγό του, Καίτη Γαρμπή, υποστηρίζοντας ότι όλες οι δικαστικές υποθέσεις στις οποίες έχουν εμπλακεί τα ονόματά τους έχουν κριθεί υπέρ τους.

Οι δηλώσεις του τραγουδιστή έρχονται στο προσκήνιο εν μέσω της πολυετούς αντιδικίας του ζευγαριού με επιχειρηματία της νυχτερινής διασκέδασης, με αντικείμενο την επιστροφή προκαταβολών για καλλιτεχνικές εμφανίσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν.

Ο Διονύσης Σχοινάς εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι σχετικές υποθέσεις από μερίδα των μέσων ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύονται πληροφορίες χωρίς προηγούμενη διασταύρωση.

«Όταν ένα site ή ένας δημοσιογράφος ανεβάσει μια είδηση η οποία έχει δυνατό βάρος και μπορεί να κάνει πολλά κλικ, οι συνάδελφοι και τα άλλα site και άλλοι δημοσιογράφοι αναπαράγουν αυτή την είδηση χωρίς να διασταυρώσουν άμα είναι αληθινή. Γράψανε διάφορα πράγματα ότι χρωστάμε, ότι γίνονται διάφορα δικαστήρια. Λοιπόν, δε συμβαίνει τίποτα απ’ όλα αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο τραγουδιστής επέμεινε ότι ο ίδιος και η Καίτη Γαρμπή έχουν δικαιωθεί στις δικαστικές υποθέσεις που τους αφορούν, καταλογίζοντας στα μέσα ενημέρωσης επιλεκτική προβολή των εξελίξεων.

«Ό,τι δικαστήριο έχει γίνει και έχει μπλεχτεί το όνομά μας, τα έχουμε κερδίσει όλα, αλλά κανείς δεν έχει κάτσει να γράψει ότι τα έχουμε κερδίσει γιατί δεν κάνει τα κλικ που θα κάνει αυτό που γράφει ότι χρωστάμε. Ξαφνικά μας βγάζουν τα site ότι είμαστε ανέντιμοι και ότι ξαφνικά δεν πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Ό,τι και να έχει γραφτεί δε συμβαίνει τίποτα».

Ο ίδιος εξήγησε ότι δεν επιθυμεί να καταφεύγει διαρκώς στη Δικαιοσύνη για να απαντά στα δημοσιεύματα, παρά το γεγονός ότι, όπως ανέφερε, διαθέτει αυτή τη δυνατότητα.

«Απλά είμαστε άνθρωποι που δε θέλουμε να το φωνάζουμε. Μπορώ να κάνω μηνύσεις, μπορώ να κάνω αγωγές, μπορώ να κάνω εξώδικα. Για ποιο λόγο; Κάθε φορά να βγαίνουμε και να λέμε “δεν είμαι ελέφαντας”;», διερωτήθηκε.

Η απάντηση για τη δήλωση της Καίτης Γαρμπή στον Αντώνη Ρέμο

Κατά την ίδια τοποθέτηση, ο Διονύσης Σχοινάς αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που προκάλεσε μια δημόσια δήλωση της Καίτης Γαρμπή προς τον Αντώνη Ρέμο, κατά τη διάρκεια της επετειακής συναυλίας του.

Η τραγουδίστρια, ανεβαίνοντας στη σκηνή, είχε χαρακτηρίσει τον Αντώνη Ρέμο «το καλύτερο παιδί και της μέρας και της νύχτας», με τη συγκεκριμένη φράση να προκαλεί σχόλια και ερμηνείες περί έμμεσης αιχμής σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή δύο ημέρες νωρίτερα.

Ο Διονύσης Σχοινάς απέρριψε κατηγορηματικά τη συγκεκριμένη ερμηνεία, τονίζοντας ότι δεν υπήρχε κανένας τέτοιος υπαινιγμός στα λόγια της συζύγου του.

«Ποιος λογικός άνθρωπος θα κάνει τον συνειρμό ότι η Καίτη εκείνο το βράδυ είπε αυτό που είπε για τον Αντώνη, για να την πει σε έναν άνθρωπο που έχει φύγει δύο μέρες πριν. Με ποια λογική μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα;», ανέφερε.

Η ανακοίνωση της δικηγορικής εταιρείας Αγαπηνού

Στον αντίποδα των δηλώσεων του Διονύση Σχοινά, η δικηγορική εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες» εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη δικαστική αντιδικία των δύο καλλιτεχνών με επιχειρηματία της νυχτερινής διασκέδασης για την επιστροφή προκαταβολών συνολικού ύψους 60.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπάρχει τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών που υποχρεώνει τον Διονύση Σχοινά και την Καίτη Γαρμπή να επιστρέψουν τα χρήματα που είχαν λάβει για καλλιτεχνικές υπηρεσίες οι οποίες τελικά δεν παρασχέθηκαν.

Συγκεκριμένα, το επιδικασθέν κεφάλαιο ανέρχεται σε 40.000 ευρώ για τον Διονύση Σχοινά και 20.000 ευρώ για την Καίτη Γαρμπή, πλέον των νόμιμων τόκων και των δικαστικών εξόδων.

Η δικηγορική εταιρεία διευκρινίζει ότι οι δύο τραγουδιστές έχουν ασκήσει αναίρεση κατά της εφετειακής απόφασης ενώπιον του Αρείου Πάγου και έχουν εξασφαλίσει αναστολή εκτέλεσης μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης.

«Μέχρι την κρίση του Αρείου Πάγου, που θεωρείται βέβαιο ότι θα απορρίψει την αναίρεση ως παντελώς αβάσιμη, η υπόθεση έχει κριθεί τελεσίδικα σε βάρος των καλλιτεχνών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η πρόβλεψη περί απόρριψης της αναίρεσης αποτελεί θέση της δικηγορικής εταιρείας. Η τελική κρίση ανήκει αποκλειστικά στον Άρειο Πάγο, ενώ η αναστολή εκτέλεσης δεν συνεπάγεται ακύρωση της απόφασης του Εφετείου.

Η δικαστική διαμάχη για τις προκαταβολές της πανδημίας

Η συγκεκριμένη υπόθεση ξεκίνησε στις αρχές του 2020, όταν ο επιχειρηματίας Γιάννης Τσακουμάκος είχε συμφωνήσει με τους δύο τραγουδιστές την πραγματοποίηση εμφανίσεων σε νυχτερινό κέντρο.

Οι καλλιτέχνες είχαν λάβει προκαταβολές, ωστόσο οι εμφανίσεις δεν πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν κατά την πανδημία του κορωνοϊού.

Στη συνέχεια εξετάστηκε το ενδεχόμενο οι καλλιτεχνικές υποχρεώσεις να εκπληρωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, χωρίς όμως να προχωρήσει η αρχική συνεργασία.

Το 2022 προγραμματίστηκε επίσης η συμμετοχή του Διονύση Σχοινά σε μουσικό σχήμα με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο «Κέντρο Αθηνών», το οποίο τελικά ματαιώθηκε έπειτα από διαφωνίες που προέκυψαν πριν από την πρεμιέρα.

Η οικονομική διαφορά για τις προκαταβολές οδηγήθηκε στις δικαστικές αίθουσες. Σε πρώτο βαθμό η αγωγή του επιχειρηματία είχε απορριφθεί, ωστόσο η απόφαση ανετράπη από το Εφετείο Αθηνών.

Με την υπ' αριθμόν 4001/2026 απόφασή του, το Εφετείο έκανε δεκτή την αξίωση επιστροφής των προκαταβολών, κρίνοντας ότι δεν είχαν παρασχεθεί οι συμφωνημένες υπηρεσίες.

Η διαφορά μεταξύ πρωτόδικης και εφετειακής κρίσης αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την αποτύπωση της δικαστικής πορείας της υπόθεσης, καθώς οι δύο καλλιτέχνες είχαν αρχικά δικαιωθεί, πριν από την ανατροπή της απόφασης σε δεύτερο βαθμό.

Οι ισχυρισμοί για κατασχέσεις και περιουσιακά στοιχεία

Στην ανακοίνωσή της, η δικηγορική εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες» προχωρά και σε αναφορές σχετικά με τις προσπάθειες εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης.

Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι κατά τη διαδικασία αναζήτησης διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί περιουσία από την οποία θα μπορούσε να ικανοποιηθεί η απαίτηση του επιχειρηματία.

Όπως αναφέρει, οι τραπεζικοί λογαριασμοί των δύο καλλιτεχνών είναι επιβαρυμένοι με χρέη και πολλαπλές κατασχέσεις, ενώ ισχυρίζεται ότι και τα ακίνητά τους φέρουν βάρη και κατασχέσεις μεγαλύτερης αξίας.

Επιπλέον, κάνει λόγο για δέσμευση από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Πρόκειται για ισχυρισμούς της νομικής πλευράς του επιχειρηματία, οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα μέσω των σχετικών εγγράφων. Η αναφορά σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων δεν συνεπάγεται από μόνη της διαπίστωση ποινικής ευθύνης.

Η δικηγορική εταιρεία καταλήγει επισημαίνοντας ότι έχει στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου τα σχετικά δικαστικά και οικονομικά έγγραφα που, σύμφωνα με την ίδια, τεκμηριώνουν τις αναφορές της.

Μετά τις κατηγορηματικές δηλώσεις του Διονύση Σχοινά και τη νέα παρέμβαση της δικηγορικής εταιρείας, στο προσκήνιο επανέρχονται οι αντικρουόμενες θέσεις των δύο πλευρών.

Η δικαστική διαφορά για τις προκαταβολές παραμένει ανοιχτή σε αναιρετικό επίπεδο, με την απόφαση του Αρείου Πάγου να αποτελεί την επόμενη κρίσιμη εξέλιξη.

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