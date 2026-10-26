Πέθανε στα 46 του χρόνια ο Έρικ Μπάουζα η φωνή των Looney Tunes

Snapshot Ο Έρικ Μπάουζα, γνωστός για τη φωνή του σε χαρακτήρες των Looney Tunes όπως ο Μπαγκς Μπάνι και ο Ντάφι Ντακ, πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 46 ετών από υπερτασική καρδιαγγειακή νόσο.

Συμμετείχε σε πρόσφατες ταινίες κινουμένων σχεδίων, όπως το «Coyote vs. Acme» και το «The Super Mario Bros. Movie».

Κέρδισε τρία βραβεία Emmy για εξαιρετική ερμηνεία φωνής μεταξύ 2022 και 2025.

Η Warner Bros. τον αποχαιρέτησε ως μοναδικό ταλέντο που συνέχισε την παράδοση του θρυλικού ηθοποιού φωνής Μελ Μπλανκ.

Ο Μπάουζα ξεκίνησε ως θαυμαστής των Looney Tunes και κατάφερε να γίνει επαγγελματίας ηθοποιός φωνής, διατηρώντας τη ζωντάνια των αγαπημένων χαρακτήρων για τις νεότερες γενιές. Snapshot powered by AI

Σε ηλικία 46 ετών πέθανε ο Έρικ Μπάουζα, ο ηθοποιόςπου ενσάρκωσε με τη φωνή του σε νεότερες παραγωγές ορισμένους από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες των κινουμένων σχεδίων Looney Tunes, μεταξύ των οποίων ο Μπαγκς Μπάνι, ο Ντάφι Ντακ και ο Πόρκι Πιγκ.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η οικογένειά του με ανάρτηση στο Instagram, κάνοντας λόγο για έναν ξαφνικό χαμό. Σύμφωνα με το Variety, ο Μπάουζα πέθανε στο σπίτι του την Κυριακή, με αιτία θανάτου την υπερτασική καρδιαγγειακή νόσο.

Ο ηθοποιός είχε συμμετάσχει σε αρκετές πρόσφατες κινηματογραφικές παραγωγές, ανάμεσά τους η ταινία κινουμένων σχεδίων «Coyote vs. Acme», που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι, καθώς και το «Forgotten Island».

Από θαυμαστής των Looney Tunes σε επαγγελματία ηθοποιό φωνής

Ο Έρικ Μπάουζα γεννήθηκε στο Οντάριο του Καναδά και είχε καταγωγή από τις Φιλιππίνες. Σε συνέντευξή του στο NBC News το 2021 είχε μιλήσει για την αγάπη του για τα Looney Tunes, αποκαλύπτοντας ότι μεγάλωσε παρακολουθώντας με ενθουσιασμό τα συγκεκριμένα κινούμενα σχέδια.

Από μικρός προσπαθούσε να μιμείται τις φωνές των αγαπημένων του χαρακτήρων, χωρίς να φαντάζεται ότι αυτή η συνήθεια θα γινόταν τελικά το επάγγελμά του.

Στο «Space Jam: A New Legacy» του 2021, ο Μπάουζα έδωσε τη φωνή του στους Ντάφι Ντακ, Πόρκι Πιγκ, Έλμερ Φαντ και Φόγκχορν Λέγκχορν. Επανέλαβε τους συγκεκριμένους ρόλους στο «Coyote vs. Acme», αναλαμβάνοντας παράλληλα και τον Ρόουντ Ράνερ.

Η συμμετοχή του στο «The Super Mario Bros. Movie» και τα βραβεία Emmy

Στη φιλμογραφία του περιλαμβάνεται επίσης η ταινία «The Super Mario Bros. Movie» του 2023, στην οποία υποδύθηκε τον στρατηγό των Φρύνων (Toad General), καθώς και η συνέχεια «The Super Mario Galaxy Movie», η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, συγκαταλεγόταν στις πέντε εμπορικότερες ταινίες διεθνώς τη χρονιά της κυκλοφορίας της.

Η πορεία του στην τηλεόραση συνοδεύτηκε και από σημαντικές διακρίσεις. Από το 2022 έως το 2025, ο Μπάουζα κέρδισε τρία βραβεία Emmy για εξαιρετική ερμηνεία φωνής σε τηλεοπτικές σειρές, επιβεβαιώνοντας την αναγνώριση της δουλειάς του στον χώρο του voice acting.

Το αντίο της Warner Bros.

Τον ηθοποιό αποχαιρέτησε με δήλωσή του ο Τσάνινγκ Ντάντζι, πρόεδρος της Warner Bros. Television Group και US Networks, χαρακτηρίζοντάς τον μοναδικό ταλέντο που χάρισε χαρά και γέλιο σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Όπως σημείωσε, ο Μπάουζα συνέχισε την παράδοση σπουδαίων καλλιτεχνών, όπως ο Μελ Μπλανκ, ο θρυλικός ηθοποιός φωνής που ταυτίστηκε με πολλούς από τους κλασικούς χαρακτήρες των Looney Tunes.

Ο ίδιος ο Μπάουζα είχε περιγράψει τη δυνατότητα να συνεχίσει αυτή την καλλιτεχνική κληρονομιά ως μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής του. Μέσα από τις ερμηνείες του, συνέβαλε στη συνέχιση της παρουσίας αγαπημένων χαρακτήρων των κινουμένων σχεδίων στις νεότερες γενιές θεατών.

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