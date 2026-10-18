Ινδία: Τουλάχιστον 19 νεκροί σε ποδοπάτημα στην Καλκούτα

Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε σε δημοσιογράφους πως μεταξύ των νεκρών είναι κι ένα επτάχρονο κορίτσι 

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ινδία: Τουλάχιστον 19 νεκροί σε ποδοπάτημα στην Καλκούτα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τουλάχιστον 19 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα επτάχρονο κορίτσι, σκοτώθηκαν σε ποδοπάτημα στην Καλκούτα κατά τη διάρκεια ινδουιστικής θρησκευτικής συγκέντρωσης λόγω ξαφνικής νεροποντής.
  • Περίπου 20 άτομα τραυματίστηκαν όταν επικράτησε συνωστισμός στο φεστιβάλ Ντούργκα Πούτζα και πολλοί παρευρισκόμενοι ποδοπατήθηκαν.
  • Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.
  • Τα θανατηφόρα περιστατικά συνωστισμού σε μεγάλες θρησκευτικές συγκεντρώσεις στην Ινδία είναι συχνά λόγω κακής οργάνωσης και ελλιπών μέτρων ασφαλείας.
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Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 20 άλλοι τραυματίστηκαν χθες Σάββατο στην Καλκούτα, στην ανατολική Ινδία, κατά τη διάρκεια ποδοπατήματος που σημειώθηκε όταν ξέσπασε ξαφνική νεροποντή σε ινδουιστική θρησκευτική συγκέντρωση, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε σε δημοσιογράφους πως μεταξύ των νεκρών είναι κι ένα επτάχρονο κορίτσι.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως επικράτησε συνωστισμός στο φεστιβάλ Ντούργκα Πούτζα, όταν αρκετοί παρευρισκόμενοι άρχισαν να σπρώχνονται. Ακολούθως ορισμένοι έπεσαν στο έδαφος και ποδοπατήθηκαν.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό περιστατικό. «Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Θανατηφόρα περιστατικά συνωστισμού είναι συχνά σε μεγάλες συγκεντρώσεις στην Ινδία, ιδίως σε θρησκευτικές γιορτές, λόγω κακής οργάνωσης και ελλιπών μέτρων ασφαλείας.

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