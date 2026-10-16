Σε θάνατο σατανικό ζευγάρι: Σκηνοθέτησαν ως δάγκωμα φιδιού τη δολοφονία του συζύγου

Snapshot Ο Αμίτ Κασιάπ δολοφονήθηκε από τη σύζυγό του Ραβίτα και τον εραστή της Αμαρντίπ, που σκηνοθέτησαν το θάνατό του ως δάγκωμα φιδιού.

Η νεκροψία αποκάλυψε στραγγαλισμό και τραυματισμούς στο λαιμό και τη μύτη, ενώ το φίδι ήταν μη δηλητηριώδες.

Το σατανικό ζευγάρι καταδικάστηκε σε θάνατο, με τον δικαστή να χαρακτηρίζει την πράξη της συζύγου ασυγχώρητη.

Τα τρία παιδιά του θύματος τέθηκαν υπό δικαστική επιμέλεια μετά την καταδίκη.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ στην Ινδία λόγω της μεθόδευσης της δολοφονίας και της προσπάθειας συγκάλυψης. Snapshot powered by AI

Η υπόθεση είχε σοκάρει την Ινδία όταν αποκαλύφθηκε, ότι μία γυναίκα και ο εραστής της, δολοφόνησαν τον σύζυγο, τοποθετώντας ένα φίδι στο κρεβάτι του, κάνοντάς το να φανεί σαν ατύχημα.

Σήμερα, το σατανικό ζευγάρι καταδικάστηκε σε θάνατο με τον δικαστή να χαρακτηρίζει την πράξη της συζύγου, κατά την απαγγελία της ποινής, «ασυγχώρητη».

Ο Αμίτ Κασιάπ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις 13 Απριλίου πέρυσι, με ένα ζωντανό φίδι δίπλα του. Η οικογένειά του αρχικά υποψιάστηκε ότι πέθανε από δάγκωμα του ερπετού.

#Meerut ➡️ Meerut: Ravita-Amardeep sentenced to death in sensational snake case ➡️ Sentenced in the case of husband Amit Kashyap's murder ➡️ ADJ-12 Jayveer Singh Nagar delivers the verdict ➡️ Both appeared in court via video conferencing ➡️ The case involved leaving a snake on the bed after the murder #Meerut #meerutbreaking #meeratnews @Uppolice @meerutpolice @DmMeerut #abcnewsmedia — Indian Observer (@ag_Journalist) October 16, 2026

Ωστόσο, η νεκροψία αποκάλυψε σημάδια τραυματισμού στο λαιμό και τη μύτη του, υποδεικνύοντας ότι είχε στραγγαλιστεί. Οι έρευνες της αστυνομίας διαπίστωσαν αργότερα ότι το φίδι δεν ήταν δηλητηριώδες, εκθέτοντας την προσπάθεια συγκάλυψης της δολοφονίας.

Η Ραβίτα και ο Αμαρντίπ είχαν εξωσυζυγική σχέση. Τα τρία παιδιά του ζευγαριού τέθηκαν υπό δικαστική επιμέλεια.

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