Τραγωδία στην Κεφαλονιά: 25χρονος πέθανε ενώ έκανε διακοπές με τους γονείς του

Ο νεαρός Βρετανός βρισκόταν για διακοπές στα Λουρδάτα όταν υπέστη επιληπτικό επεισόδιο και έχασε τις αισθήσεις του

Ανθή Κουρεντζή

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: 25χρονος πέθανε ενώ έκανε διακοπές με τους γονείς του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 25χρονος άνδρας από το Μάντσεστερ πέθανε ξαφνικά στην Κεφαλονιά ενώ έκανε διαπές με τους γονείς του.
  • Ο νεαρός υπέστη επιληπτικό επεισόδιο στο τουριστικό κατάλυμα στα Λουρδάτα και έχασε τις αισθήσεις του.
  • Οι γονείς του προσπάθησαν να του παράσχουν πρώτες βοήθειες και κάλεσαν το ΕΚΑΒ, αλλά ο 25χρονος είχε ήδη καταλήξει κατά την άφιξη του ασθενοφόρου.
  • Φέρεται να αντιμετώπιζε και άλλα προβλήματα υγείας, αλλά τα ακριβή αίτια του θανάτου δεν έχουν διευκρινιστεί.
  • Η τραγική αυτή απώλεια επηρέασε βαθιά την οικογένεια που βρισκόταν μακριά από την πατρίδα της.
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Τραγική κατάληξη είχαν οι διακοπές μιας οικογένειας από τη Βρετανία στην Κεφαλονιά, καθώς ένας 25χρονος άνδρας έχασε ξαφνικά τη ζωή του ενώ βρισκόταν σε τουριστικό κατάλυμα μαζί με τους γονείς του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (16/10), στην περιοχή των Λουρδάτων, όπου η οικογένεια διέμενε προσωρινά για τις διακοπές της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός, με καταγωγή από το Μάντσεστερ της Βρετανίας, υπέστη επιληπτικό επεισόδιο περίπου στις 17:00, ενώ βρισκόταν στο κατάλυμα.

Λίγο αργότερα έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους γονείς του, οι οποίοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν.

Οι γονείς του προσπάθησαν να τον σώσουν

Αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι γονείς του 25χρονου προσπάθησαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ζητώντας την άμεση αποστολή ασθενοφόρου.

Στο κατάλυμα κινητοποιήθηκε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ωστόσο, ο νεαρός είχε ήδη καταλήξει.

Ο 25χρονος φέρεται να αντιμετώπιζε και άλλα προβλήματα υγείας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

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