Τραγωδία στην Αιδηψό: 57χρονος κατέρρευσε ενώ βοηθούσε φίλο του να μεταφέρει έπιπλα

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο στο Κέντρο Υγείας διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Ανθή Κουρεντζή

Τραγωδία στην Αιδηψό: 57χρονος κατέρρευσε ενώ βοηθούσε φίλο του να μεταφέρει έπιπλα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • 57χρονος άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά ενώ βοηθούσε φίλο του να μεταφέρει έπιπλα στα Λουτρά Αιδηψού.
  • Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον άνδρα στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Ο 57χρονος ήταν πατέρας δύο παιδιών και ο αιφνίδιος θάνατός του προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία.
  • Τα ακριβή αίτια του θανάτου δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.
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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στη βόρεια Εύβοια, όταν ένας 57χρονος άνδρας, πατέρας δύο παιδιών, κατέρρευσε ξαφνικά ενώ βοηθούσε φίλο του στη μεταφορά επίπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Evia Online, το περιστατικό συνέβη στα Λουτρά Αιδηψού, όπου ο 57χρονος είχε μεταβεί προκειμένου να βοηθήσει έναν φίλο του να μεταφέρει έπιπλα σε σπίτι.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο άνδρας έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους παρευρισκομένους.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε άμεσα και μετέφερε τον 57χρονο στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.

Δυστυχώς, παρά την κινητοποίηση, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο αιφνίδιος χαμός του 57χρονου, ο οποίος ήταν πατέρας δύο παιδιών, προκαλεί θλίψη στην τοπική κοινωνία της βόρειας Εύβοιας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

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