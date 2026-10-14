Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός φοιτητής που έπεσε από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας

Snapshot Ένας φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της οδού Νόρμαν στην Πάτρα.

Οι πρώτες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι πρόκειται για αυτοκτονία.

Ο φοιτητής είχε εκφράσει την πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή του σε άτομα του στενού του περιβάλλοντος.

Οι οικείοι του δεν κατάφεραν να αποτρέψουν το τραγικό γεγονός.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (14/10) στην Πάτρα, όπου ένας φοιτητής έχασε τη ζωή του πέφτοντας από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το tempo24, ο νεαρός, ο οποίος σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, εντοπίστηκε νεκρός έπειτα από πτώση από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, στην περιοχή της οδού Νόρμαν, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αυτοκτονία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο φοιτητής φέρεται να είχε εκφράσει σε πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του.

Οι οικείοι του, ωστόσο, δεν κατάφεραν να παρέμβουν εγκαίρως ώστε να αποτρέψουν το τραγικό περιστατικό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου του, ενώ παραμένει άγνωστο εάν είχε προηγηθεί κάποιο συγκεκριμένο γεγονός.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη.

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