Τραγωδία στο Παγκράτι: Νεκρός 35χρονος αναβάτης μηχανής σε τροχαίο - Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ένας 52χρονς Αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη
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Τραγωδία στο Παγκράτι τα ξημερώματα της Τρίτης καθώς ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα.
Ο άτυχος άνδρας παρασύρθηκε από οδηγό στην οδό Φιλολάου, έχοντας παραβιάσει ερυθρό σηματοδότη. Ο οδηγός αφού χτύπησε άλλα τέσσερα οχήματα, χτύπησε και την μοτοσικλέτα του άτυχου άνδρα, με αποτέλεσμα να καταλήξει.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ένας 52χρονς Αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη.
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