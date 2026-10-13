Τραγωδία στο Παγκράτι: Νεκρός 35χρονος αναβάτης μηχανής σε τροχαίο - Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Τραγωδία στο Παγκράτι τα ξημερώματα της Τρίτης καθώς ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Ο άτυχος άνδρας παρασύρθηκε από οδηγό στην οδό Φιλολάου, έχοντας παραβιάσει ερυθρό σηματοδότη. Ο οδηγός αφού χτύπησε άλλα τέσσερα οχήματα, χτύπησε και την μοτοσικλέτα του άτυχου άνδρα, με αποτέλεσμα να καταλήξει.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ένας 52χρονς Αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη.