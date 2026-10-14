Τραγωδία στο Ηράκλειο: Άνδρας βρήκε τη μητέρα του απαγχονισμένη στις σκάλες
Η γυναίκα είχε φτιάξει αυτοσχέδιο βρόγχο και βρέθηκε νεκρή από τον γιο της
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- Μία 76χρονη γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη σε κοινόχρηστη σκάλα στο Ηράκλειο από τον γιο της.
- Η γυναίκα είχε κατασκευάσει αυτοσχέδιο βρόγχο πριν βάλει τέλος στη ζωή της.
- Η άτυχη γυναίκα ήταν Ουκρανικής καταγωγής και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
- Έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής και τοξικολογικής εξέτασης.
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο κέντρο του Ηρακλείου.
Πιο συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Τρίτης εντοπίστηκε μία 76χρονη γυναίκα απαγχονισμένη στην κοινόχρηστη σκάλα του σπιτιού όπου διέμενε.
Η γυναίκα είχε φτιάξει αυτοσχέδιο βρόγχο και βρέθηκε νεκρή από τον γιο της, όπως αναφέρει το zarpanews.gr.
Πρόκειται για μία Ουκρανικής καταγωγής 76χρονη γυναίκα η οποία είχε προβλήματα υγείας.
Έχει παραγγελθεί νεκροψία- νεκροτομή και τοξικολογικός έλεγχος.
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