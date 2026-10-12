Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρή γυναίκα σε τροχαίο - Όχημα τη χτύπησε και την εγκατέλειψε

Snapshot Μια γυναίκα περίπου 50 με 60 ετών έχασε τη ζωή της μετά από παράσυρση από όχημα στο Σφακάκι Ρεθύμνου.

Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο μετά το τροχαίο.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Περαστικοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, αλλά η γυναίκα είχε ήδη καταλήξει πριν φτάσει βοήθεια. Snapshot powered by AI

Μία τραγωδία σημειώθηκε στο Ρέθυμνο, και συγκεκριμένα στο Σφακάκι, όταν γυναίκα ηλικίας περίπου 50 έως 60 ετών, βρήκε τραγικό θάνατο, καθώς παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, ο οδηγός του οποίου φέρεται να την εγκατέλειψε στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του neakriti.gr, η γυναίκα παρασύρθηκε από όχημα κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο, αφήνοντας τη γυναίκα στον δρόμο.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ζητώντας την άμεση συνδρομή ασθενοφόρου. Ωστόσο, για τη γυναίκα ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή.

Οι έρευνες των αρχών για τα αίτια του δυστυχήματος, καθώς και για τον εντοπισμό του οδηγού του οχήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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