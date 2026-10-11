Θηβών: Ποια ήταν τα δύο θύματα του τροχαίου με μηχανή - Στην Αίγινα η κηδεία της 24χρονης Φιόρι

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε σήμερα, Κυριακή 11/10, η κηδεία της 24χρονης στην Μητρόπολη της Αίγινας

Ελένη Ευστρατίου

Θηβών: Ποια ήταν τα δύο θύματα του τροχαίου με μηχανή - Στην Αίγινα η κηδεία της 24χρονης Φιόρι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η κηδεία της 24χρονης Φιόρι, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών, τελέστηκε στην Αίγινα όπου κατάγεται.
  • Το τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα της 9ης Οκτωβρίου, όταν η μηχανή με τους δύο επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα.
  • Το δεύτερο θύμα ήταν ένας 28χρονος άνδρας από τους Φούρνους Ικαρίας, ενώ και οι δύο φορούσαν κράνη κατά το δυστύχημα.
  • Η οικογένεια της 24χρονης είχε ήδη θρηνήσει το 2019 τον θάνατο του ξάδερφου της από παρόμοιο τροχαίο στην Αίγινα, όπου καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης υπεύθυνοι για το δυστύχημα.
  • Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του πρόσφατου τροχαίου στη Λεωφόρο Θηβών παραμένει ανοιχτή χωρίς προς το παρόν σαφή αποτελέσματα.
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Συγκλονισμένοι είναι οι συγγενείς και οι φίλοι των δύο νέων που έχασαν απότομα τη ζωή τους στο τροχαίο που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Θηβών, τα ξημερώματα της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου.

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε σήμερα, Κυριακή 11/10, η κηδεία της 24χρονης στην Μητρόπολη της Αίγινας, απ’ όπου κατάγεται. Η οικογένεια βιώνει μία δεύτερη αντίστοιχη τραγωδία, καθώς μόλις το 2019 είχε σκοτωθεί σε τροχαίο ο ξάδερφος της άτυχης κοπέλας, όταν ήταν μόλις 18 χρονών.

Το δεύτερο θύμα του δυστυχήματος, ένας 28χρονος άνδρας, είχε καταγωγή από τους Φούρνους Ικαρίας.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, στη λεωφόρο Θηβών, στο ύψους του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Κάτω από άγνωστες συνθήκες, η μηχανή την οποία οδηγούσε ο 28χρονος και επέβαινε η 24χρονη, εξετράπη της πορείας της και σύρθηκε στο οδόστρωμα, καταλήγοντας σε κολώνα του δρόμου.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, οι δύο αναβάτες φορούσαν κράνη, όμως και των δύο έφυγαν στο δρόμο μόλις ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Σύμφωνα με τον διοικητή της Τροχαίας Αττικής, Σωτήρη Καλταμπάνη, ο οποίος μίλησε σε ημερίδα του newsbomb.gr, η μηχανή κινούνταν με αρκετά μεγάλη ταχύτητα.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους δύο τραυματίες στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα δεν αποσαφηνίζονται από τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες.

Το τροχαίο του 2019

Η οικογένεια της 24χρονης είχε θρηνήσει πριν από 7 χρόνια την απώλεια ενός ακόμη μέλους της οικογένειας και συγκεκριμένα του 18χρονου τότε ξάδερφου της κοπέλας, Χρήστο, έπειτα από τροχαίο που είχε με μηχανή στο νησί της Αίγινας, στις 24 Μαρτίου 2019.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος ήταν συνοδηγός σε μοτοσικλέτα που κινούνταν στην επαρχιακή οδό Αίγινας – Πέρδικας, στο ύψος του Μαραθώνα. Το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην κοίτη ρέματος, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο νέων που επέβαιναν σε αυτό.

Καθοριστικό ρόλο στο δυστύχημα φέρεται να έπαιξε η κίνηση απορριμματοφόρου του Δήμου Αίγινας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, κατά τη διάρκεια της αποκομιδής απορριμμάτων. Στην πραγματογνωμοσύνη γίνεται επίσης αναφορά σε προβλήματα που σχετίζονταν με την προστατευτική μπάρα στο σημείο.

Η οδηγός του απορριμματοφόρου και ο τότε αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη και καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης έξι ετών για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης.

Παράλληλα, το δικαστήριο διέταξε τη διαβίβαση της δικογραφίας στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να εξεταστεί η άσκηση νέων ποινικών διώξεων για ψευδορκία ενώπιον δικαστηρίου σε βάρος του πρώτου πραγματογνώμονα που είχε οριστεί από το Δημόσιο, καθώς και μελών του πληρώματος του απορριμματοφόρου.

Επιπλέον, ζητήθηκε να διερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες αρμοδίων του Δήμου για τη μη αποκατάσταση της προστατευτικής μπάρας στο σημείο, καθώς και τυχόν ευθύνες άλλων προσώπων που ενδεχομένως ωφελούνταν από τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Οι κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης, με αποτέλεσμα η υπόθεση να αναμένεται να εξεταστεί και σε δεύτερο βαθμό.

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