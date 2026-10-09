Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το τρομακτικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς αναβάτες μοτοσυκλέτας στη Θηβών

Snapshot Δύο νεαροί, ένας 28χρονος και μία 24χρονη, σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Θηβών τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Η μοτοσικλέτα που επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία της και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού κοντά στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στην περιοχή του Ρέντη.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου υπέκυψαν στα τραύματά τους παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή της πρόσκρουσης και την κατάσταση της μοτοσικλέτας μετά το δυστύχημα.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας. Snapshot powered by AI

Τη στιγμή του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος στη λεωφόρο Θηβών, που κόστισε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους τα ξημερώματα της Παρασκευής, καταγράφει νέο βίντεο-ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το Newsbomb.gr.

Στο βίντεο φαίνεται η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν ένας 28χρονος και μία 24χρονη να κινείται στη λεωφόρο Θηβών. Ξαφνικά, ο οδηγός χάνει τον έλεγχο, με αποτέλεσμα η μηχανή να εκτραπεί από την πορεία της και να προσκρούσει με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού.

Δείτε το νέο βίντεο-ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, στο ύψος του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στην περιοχή του Ρέντη.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση, οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν βαρύτατα. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα πληρώματα των οποίων παρέλαβαν τον 28χρονο και την 24χρονη και τους μετέφεραν στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, και οι δύο νέοι υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Η μοτοσικλέτα στο οδόστρωμα

Σε δεύτερο βίντεο αποτυπώνεται η εικόνα που επικρατούσε στο σημείο μετά το τροχαίο, με τη μοτοσικλέτα να βρίσκεται στο οδόστρωμα.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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