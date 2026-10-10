Θηβών: Η μοίρα έπαιξε σκληρό παιχνίδι στην οικογένεια της 24χρονης Φιόρης - Η απώλεια του 2019

Snapshot Η 24χρονη Φιορή σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Θηβών μαζί με έναν 28χρονο, όταν η μοτοσικλέτα τους εξετράπη της πορείας και χτύπησαν σε στύλο ηλεκτροφωτισμού.

Η οικογένεια της Φιορής είχε ήδη βιώσει μια παρόμοια τραγωδία το 2019, όταν ο 18χρονος ξάδελφός της Χρήστος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Αίγινα.

Το τροχαίο του 2019 προκλήθηκε από απορριμματοφόρο που κινήθηκε παράνομα στο αντίθετο ρεύμα, με ευθύνη της οδηγού και του τότε αντιδημάρχου, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε φυλάκιση για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Στο δυστύχημα του 2019 συνέβαλε επίσης η κακοτεχνία στην προστατευτική μπάρα της οδού, όπως διαπιστώθηκε από δικαστικό πραγματογνώμονα.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» είχε αναδείξει το θέμα της παράνομης οδήγησης του απορριμματοφόρου πριν και μετά το θανατηφόρο τροχαίο. Snapshot powered by AI

Μια δεύτερη τραγωδία με θύμα νέο άνθρωπο, που έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο, είχε βιώσει η οικογένεια της 24χρονης Φιόρης, η οποία σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (9/10) στη λεωφόρο Θηβών.

Το 2019, ο 18χρονος εξάδελφός της, Χρήστος, είχε χάσει επίσης τη ζωή του σε τροχαίο στην Αίγινα, για το οποίο μάλιστα είχε γίνει πολύς ντόρος και είχε ασχοληθεί και η εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

Πώς έγινε το τροχαίο στη Θηβών

Η 24χρονη επέβαινε σε μοτοσικλέτα μαζί με έναν 28χρονο, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να χτυπήσουν με απίστευτη σφοδρότητα σε στύλο ηλεκτροφωτισμού και να χάσουν ακαριαία τη ζωή τους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής, στο ύψος του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στην περιοχή του Ρέντη. Οι δύο αναβάτες μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο, χωρίς τις αισθήσεις τους, και λίγη ώρα αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατός τους.

Για την οικογένεια της Φιόρης, ο πόνος από τον χαμό της νεαρής κοπέλας ξυπνά μνήμες μιας αντίστοιχης απώλειας που σημειώθηκε πριν από επτά χρόνια.

Το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον 18χρονο Χρήστο

Στις 24 Μαρτίου 2019, ο 18χρονος Χρήστος, ξάδελφος της 24χρονης, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Αίγινας - Πέρδικας, στο ύψος του Μαραθώνα. Ο νεαρός επέβαινε ως συνοδηγός σε μοτοσικλέτα, η οποία εξετράπη της πορείας της και κατέληξε στην κοίτη ρέματος. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους και οι δύο νέοι που επέβαιναν στο δίκυκλο.

Σύμφωνα με τη δεύτερη πραγματογνωμοσύνη, η οποία ζητήθηκε από τον εισαγγελέα και ανατέθηκε στον δικαστικό πραγματογνώμονα Παναγιώτη Μαδιά, το τροχαίο προκλήθηκε όταν απορριμματοφόρο του Δήμου Αίγινας φέρεται να έκλεισε τον δρόμο στη μοτοσικλέτα, έχοντας κινηθεί παράνομα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας για την αποκομιδή απορριμμάτων. Στην τραγωδία, σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη, συνέβαλε και η κακοτεχνία στην προστατευτική μπάρα του δρόμου.

Για την υπόθεση οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη η οδηγός του απορριμματοφόρου και ο τότε αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης έξι ετών για ανθρωποκτονία από αμέλεια, με την απόφαση να αφορά και την κατά συναυτουργία τέλεση της πράξης.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά στους κατηγορουμένους, ενώ η εισαγγελέας, στην πρότασή της, αναφέρθηκε και στο αποδεικτικό υλικό που είχε παρουσιάσει η εκπομπή «Φως στο Τούνελ». Σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν, από το υλικό προέκυπτε ότι η οδηγός του απορριμματοφόρου κινούνταν συστηματικά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, τόσο πριν όσο και μετά το θανατηφόρο τροχαίο, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και η κατάσταση της προστατευτικής μπάρας.

Το συγκινητικό βίντεο που είχε αναρτήσει η Φιόρη για τον εξάδελφό της

Μια μέρα μετά τον αδόκητο χαμό και του νεαρού Χρήστου, η εξαδέλφη του, Φιόρη, που έμελλε μετά από λίγα χρόνια να «σβήσει» κι αυτή σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσυκλέτα, είχε αναρτήσει ένα συγκινητικό βίντεο για τον αγαπημένο της εξάδελφο, που είχε σκοτωθεί στις 24/3/2019.

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