Χανιά: Τραγικό τροχαίο δυστύχημα με θύμα 34χρονο πρώην ποδοσφαιριστή του «Πλατανιά»

Η ομάδα έστειλε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του άτυχου άνδρα

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Χανιά: Τραγικό τροχαίο δυστύχημα με θύμα 34χρονο πρώην ποδοσφαιριστή του «Πλατανιά»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 34χρονος πρώην ποδοσφαιριστής του Πλατανιά, ο Γιώργος Μιχαηλίδης, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά στις 10 Οκτωβρίου.
  • Ο 34χρονος οδηγούσε μηχανή που εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθερό σημείο, με σοβαρούς τραυματισμούς.
  • Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Νοσοκομείο Χανίων, ο Μιχαηλίδης υπέκυψε στα τραύματά του.
  • Η ομάδα του Πλατανιά εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της και τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του άτυχου ποδοσφαιριστή.
  • Ο Γιώργος Μιχαηλίδης ήταν μέλος της ομάδας κατά τις αγωνιστικές περιόδους 2023-2024 και το πρώτο μισό της περιόδου 2024-2025.
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Τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα βρήκε ένας 34χρονος στα Χανιά Κρήτης, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.

Ο 34χρονος ήταν μάλιστα παίκτης της ποδοσφαιρικής ομάδας του Πλατανιά Χανίων, η οποία εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον άδικο χαμό του Γιώργου Μιχαηλίδη.

Σύμφωνα με το cretalive, ο άτυχος άνδρας οδηγούσε μηχανή η οποία εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθερό σημείο, με αποτέλεσμα ο ίδιος να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 34χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, αλλά με αναπνοή, και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου.

Τα συλλυπητήρια του Πλατανιά

Η ομάδα του Πλατανιά σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Η οικογένεια του Πλατανιά εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον τραγικό και πρόωρο χαμό του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Γιώργου Μιχαηλίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο Γιώργος φόρεσε τη φανέλα του Πλατανιά καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2023–2024 και στο πρώτο μισό της περιόδου 2024–2025, αποτελώντας μέλος της ποδοσφαιρικής μας οικογένειας.

Η είδηση της απώλειάς του μας συγκλονίζει. Υπάρχουν στιγμές που το ποδόσφαιρο περνά σε δεύτερη μοίρα και τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.

Η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές του Πλατανιά Χανίων εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Καλό ταξίδι, Γιώργο. Δεν θα σε ξεχάσουμε».

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