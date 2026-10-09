Λάρισα: Δίκυκλο παρέσυρε γυναίκα στον δρόμο Γιάννουλης - Αμπελώνα

Snapshot ια γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά μετά από παράσυρση από δίκυκλο στον δρόμο Γιάννουλης - Αμπελώνα στη Λάρισα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη γυναίκα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Snapshot powered by AI

Μια γυναίκα τραυματίστηκε το βράδυ της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου στη Λάρισα, όταν παρασύρθηκε από δίκυκλο στον δρόμο που συνδέει τη Γιάννουλη με τον Αμπελώνα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματισμός της είναι ελαφρύς. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο για τη μεταφορά της στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Δυνάμεις της Τροχαίας ανέλαβαν τη διερεύνηση του περιστατικού, προκειμένου να εξακριβώσουν πώς σημειώθηκε η παράσυρση.