Πάτρα: Σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο στο κέντρο της πόλης - Ένας τραυματίας

Snapshot Στο κέντρο της Πάτρας σημειώθηκε σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο στη διασταύρωση Γούναρη και Βασιλείου Ρούφου.

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε και βρίσκεται στο οδόστρωμα.

Στο σημείο σπεύδει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για παροχή πρώτων βοηθειών.

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για τη διαχείριση της κατάστασης και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία στην οδό Γούναρη αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω διακοπής διέλευσης σε ένα ρεύμα. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο μεταξύ ενός αυτοκινήτου και ενός δικύκλου σημειώθηκε στο κέντρο της Πάτρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες

Το ατύχημα συνέβη στη διασταύρωση των οδών Γούναρη και Βασιλείου Ρούφου.

Ένα άτομο βρίσκεται τραυματισμένο στο οδόστρωμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο Pelop News.

Στο σημείο σπεύδει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τη σοβαρότητα του τραυματισμού.

Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση και να ρυθμίσουν την κίνηση των οχημάτων.

Η διακοπή της διέλευσης στο ένα ρεύμα έχει προκαλέσει κυκλοφοριακές δυσκολίες στην οδό Γούναρη.

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