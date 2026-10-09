Πύργος: Ηλικιωμένος οδηγός χτύπησε επτά παρκαρισμένα οχήματα λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας

Snapshot Ένας ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στον Πύργο λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας.

Το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με επτά παρκαρισμένα οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δεν υπήρξε τραυματισμός άλλων ατόμων, καθώς τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα ήταν άδεια.

Η Τροχαία κατέγραψε το συμβάν και διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Εκτεταμένες ζημιές σε επτά οχήματα προκάλεσε ένας ηλικιωμένος οδηγός στο κέντρο του Πύργου, καθώς ένιωσε αδιαθεσία την ώρα που οδηγούσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην οδό Υψηλάντου, σύμφωνα με το patrisnews, όταν ο ηλικιωμένος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του καθώς δεν ένιωθε καλά. Το αποτέλεσμα ήταν το αυτοκίνητό του να κινηθεί ανεξέλεγκτα και να πέσει πάνω σε επτά παρκαρισμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Ο οδηγός τραυματίστηκε από το περιστατικό και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Ευτυχώς, δεν υπήρχαν άτομα μέσα στα υπόλοιπα αυτοκίνητα και δεν σημειώθηκε άλλος τραυματισμός.

Στην περιοχή βρέθηκαν και αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι κατέγραψαν το συμβάν και τις ζημιές που προκλήθηκαν στα οχήματα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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