Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρό βρέφος έπειτα από πτώση
Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε το βρέφος και το μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του
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- Βρέφος 8 μηνών στην Κέρκυρα πέθανε μετά από πτώση.
- Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
- Οι συνθήκες της πτώσης δεν έχουν αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής.
- Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.
Τραγωδία στην Κέρκυρα με το θάνατο ενός βρέφους 8 μηνών, που μεταφέρθηκε σήμερα Πέμπτη 15/10 στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.
Σύμφωνα με corfutvnews.gr το παιδί φέρεται να είχε πέσει, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.
Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε το βρέφος και το μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Σύμφωνα με την Αστυνομία το συγκεκριμένο περιστατικό τελεί υπό διερεύνηση .
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