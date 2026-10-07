Τραγωδία στα Ιωάννινα: Πέθανε βρέφος μόλις τριών μηνών

Για τον θάνατο του βρέφους ενημερώθηκε η αστυνομία η οποία διενεργεί σχετική έρευνα

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Τραγωδία στα Ιωάννινα: Πέθανε βρέφος μόλις τριών μηνών
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Βρέφος τριών μηνών βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στα Ιωάννινα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Οι γονείς ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε γρήγορα και προσπάθησε αναζωογόνηση χωρίς επιτυχία.
  • Η αστυνομία έχει αναλάβει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του βρέφους.
  • Η νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία θα δώσει περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του θανάτου.
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Στη θλίψη βύθισε την τοπική κοινωνία των Ιωαννίνων η είδηση του αιφνίδιου θανάτου ενός βρέφους μόλις τριών μηνών, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, οι γονείς αντιλήφθηκαν ότι το μωρό δεν είχε τις αισθήσεις του και μέσα σε κατάσταση πανικού ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε σε ελάχιστα λεπτά κινητή μονάδα με γιατρό και διασώστες, οι οποίοι ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) επί τόπου.

Το βρέφος χωρίς να έχει ανακτήσει σημάδια ζωής διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για τον θάνατο του βρέφους ενημερώθηκε η αστυνομία η οποία διενεργεί σχετική έρευνα.

Φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

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