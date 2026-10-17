Τραγωδία στην Πάτρα: Νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ακάλυπτο πολυκατοικίας

Snapshot Μια νεαρή γυναίκα ηλικίας 25-30 ετών βρέθηκε νεκρή στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα.

Ο θάνατός της ενδέχεται να οφείλεται σε πτώση από την ταράτσα της πολυκατοικίας, αλλά οι ακριβείς συνθήκες δεν έχουν διευκρινιστεί.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για την ταυτότητα της γυναίκας και τα αίτια θανάτου, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της αυτοχειρίας.

Εάν επιβεβαιωθεί η αυτοχειρία, αυτό θα είναι το τρίτο τέτοιο περιστατικό στην Πάτρα μέσα σε μία εβδομάδα και το δεύτερο στην περιοχή της Αγίας Σοφίας. Snapshot powered by AI

Μπροστά σε ένα τραγικό θέαμα βρέθηκε επιχειρηματίας στην οδό Αγίας Σοφίας 17, στην Πάτρα, όταν βγήκε στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας προκειμένου να ταΐσει γάτες που βρίσκονταν στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flamis.gr, ο άνδρας εντόπισε μία νεαρή γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα, ηλικίας περίπου 25 με 30 ετών, ήταν νεκρή. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να είχε πέσει από την ταράτσα της πολυκατοικίας, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφηνιστεί οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για την εξακρίβωση της ταυτότητας της γυναίκας και τη διερεύνηση των αιτιών του θανάτου της.

Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι και αυτό της αυτοχειρίας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Όπως επισημαίνει το flamis.gr, εφόσον επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, θα πρόκειται για το τρίτο περιστατικό αυτοκτονίας που καταγράφεται στην Πάτρα μέσα σε μία εβδομάδα και το δεύτερο στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Σοφίας.