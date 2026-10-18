Σαουδική Αραβία: Αναχαίτιση δύο πυραύλων των Χούθι με στόχο το Χαμίς Μουσάιτ

Snapshot Οι Χούθι εξαπέλυσαν επί με δύο πυραύλους προς την πό Χαμίς Μουσάιτ στη Σαουδική Αραβία.- Η σαουδαραβική αεράμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε τους πυραύλους πριν πλησιάσουν κατοικημένες περιοχές.

Ο εκπρόσωπος του αραβικού συνασπισμού Τούρκι αλ-Μαλίκι επιβεβαίωσε την επιτυχή εξουδετέρωση της απειλής.

Είχε εκδοθεί επείγουσα προειδοποίηση από την πολιτική άμυνα, η οποία όμως ανακλήθηκε μετά την καταστροφή των πυραύλων.

Η περιοχή του Χαμίς Μουσάιτ τέθηκε σε κατάσταση ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του συναγερμού. Snapshot powered by AI

Επίθεση με δύο πυραύλους εναντίον της πόλης Χαμίς Μουσάιτ εξαπέλυσαν οι Χούθι, με την αεράμυνα στη Σαουδική Αραβία να προχωρά στην άμεση αναχαίτισή τους.

Τα βλήματα που εκτοξεύθηκαν από το έδαφος της Υεμένης εντοπίστηκαν εγκαίρως. Καταστράφηκαν στον αέρα, προτού πλησιάσουν κατοικημένες ζώνες.

Τις λεπτομέρειες της επίθεσης έκανε γνωστές ο εκπρόσωπος των δυνάμεων του συνασπισμού. Ο Τούρκι αλ-Μαλίκι προχώρησε σε μια σύντομη ενημέρωση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή εξουδετέρωση της απειλής από τις δυνάμεις υπό σαουδαραβική ηγεσία.

Την ίδια ώρα, η ευρύτερη περιοχή στο Χαμίς Μουσάιτ τέθηκε σε κατάσταση ετοιμότητας. Η σαουδαραβική Πολιτική Άμυνα είχε εκδώσει νωρίτερα επείγουσα προειδοποίηση για πιθανό κίνδυνο. Κι όμως, ο συναγερμός δεν κράτησε πολύ. Η υπηρεσία ανακάλεσε λίγο αργότερα τη σχετική οδηγία, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, μόλις επιβεβαιώθηκε η καταστροφή των δύο πυραύλων.

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