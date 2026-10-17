Υεμένη: Πύραυλοι των Χούθι έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν

Snapshot Οι μαχητές Χούθι εξαπέλυσαν νέο πυραυλικό χτύπημα στο διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν, που αποτελεί την προσωρινή έδρα της κυβέρνησης της Υεμένης.

Δύο ρουκέτες έπληξαν τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου εντός της περιμέτρου του, χωρίς να αναφερθούν θάνατοι σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι Χούθι στόχευσαν επίσης ένα σαουδαραβικό κέντρο διοίκησης στην περιοχή.

Πρόκειται για τη δεύτερη παρόμοια επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Snapshot powered by AI

Οι μαχητές Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για τη νέα πυραυλική επίθεση στο Άντεν. Δύο ρουκέτες έπληξαν τις εγκαταστάσεις του διεθνούς αεροδρομίου της πόλης, εκεί όπου έχει καταφύγει η υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνηση της Υεμένης. Αστυνομικές πηγές επιβεβαίωσαν την πτώση των βλημάτων ακριβώς εντός της περιμέτρου του αεροδρομίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των τοπικών αρχών, από την επίθεση δεν προέκυψαν νεκροί.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στην περιοχή ανέφερε δύο ισχυρές εκρήξεις. Την ίδια ώρα, οι φιλοϊρανοί μαχητές δήλωσαν επίσημα πως έβαλαν στο στόχαστρο ένα σαουδαραβικό κέντρο διοίκησης.

Όπως ανακοινώθηκε από τις αρχές, πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό που καταγράφεται γύρω από τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

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