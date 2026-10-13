Κριστιάνο Ρονάλντο: Πανηγύρισε με σημαία της Σαουδικής Αραβίας – Καθυστέρηση στον αγώνα λόγω Χούθι

Snapshot Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πανηγύρισε νίκη της Αλ Νασρ στο AFC Champions League με κασκόλ της σημαίας της Σαουδικής Αραβίας.

Ο αγώνας στο Ριάντ καθυστέρησε κατά μία ώρα λόγω συναγερμού για πυραυλική απειλή από τους αντάρτες Χούθι.

Δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν προς το Ριάντ αναχαιτίστηκαν, ενώ υπήρξαν εκρήξεις στην πόλη.

Η Αλ Νασρ επικράτησε με 3-1, με γκολ από Άντζελο Γκαμπριέλ, Κριστιάνο Ρονάλντο και ένα αυτογκόλ.

Οι επιθέσεις των Χούθι προκαλούν ανησυχία για την ασφάλεια υποδομών και μετακινήσεων στη Σαουδική Αραβία. Snapshot powered by AI

Με κασκόλ με σημαία της Σαουδικής Αραβίας πανηγύρισε ο Κριστιάνο Ρονάλντο τη νίκη της Αλ Νασρ στο AFC Champions League, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη υπό τη σκιά της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο Πορτογάλος σταρ ύψωσε το κασκόλ μετά τη λήξη του αγώνα, τραβώντας τα βλέμματα, καθώς η αναμέτρηση στο Ριάντ είχε καθυστερήσει λόγω συναγερμού για πυραυλική απειλή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έναρξη του αγώνα μετατέθηκε κατά μία ώρα, έπειτα από προειδοποίηση ασφαλείας για πιθανή πυραυλική επίθεση στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Οι αρχές ανέφεραν ότι δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης προς το Ριάντ αναχαιτίστηκαν, ενώ κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις στην πόλη.

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Παρά την αναστάτωση, η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε κανονικά, με την Αλ Νασρ να επικρατεί με 3-1. Ο Άντζελο Γκαμπριέλ άνοιξε το σκορ, ενώ ο Ρονάλντο διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ένα αυτογκόλ στο 78ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, αφού είχε προηγηθεί η μείωση του σκορ από τον Αλίσερ Οντίλοφ.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς οι αντάρτες Χούθι έχουν στοχοποιήσει σαουδαραβικές υποδομές, μεταξύ των οποίων και το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ. Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια των μετακινήσεων και τη λειτουργία κρίσιμων υποδομών.

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